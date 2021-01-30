Zor Deplasman Güzel Galibiyet

Gaziantep FK karşısında oyunun ilk bölümünde Galatasaray dengeli ve topa sahip olan taraf olarak bir görüntü çizdi. Galatasaray ön alanda çoğalma ve pozisyon bulma sorunu yaşarken, rakibinin hızlı ataklarıyla kalesinde pozisyonlar gördü ancak bunlarda Fernando Muslera tabir-i caizse şampiyonluk modunu açarak rakiplerine izin vermedi. Mücadelenin ilk yarısında Ryan Babel ile iki kez, Emre Akbaba ile de bir kez gol atmasına karşın ofsayt gerekçesiyle bu sevinçler yarım kaldı.
İkinci yarı öncesinde Galatasaray'da pek alışık olmadığımız şekilde teknik direktör Fatih Terim iki değişiklik yaparak devreye başladı. Emre Akbaba ve Younes Belhanda'yı kenara alan Terim, devrede Kerem Aktürkoğlu ve Henry Onyekuru'yu sahaya sürdü. İlk yarıda hücumdaki stabil ve hareketsiz oyuna direkt etki eden bir hamle yapan Terim, bu hamlesinin karşılığını bir kaç dakika içerisinde rakip kalede bulunan 3 pozisyonla aldı. Ki bu pozisyonlardan birisinde, dakikalar 50'i gösterdiğinde Henry Onyekuru'nun golüyle sonuçlandı ve Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Golün ardından rakip yarı alanda ortaya çıkan boşlukları Onyekuru ve Kerem ile değerlendiren Galatasaray, kalesinde de zaman zaman pozisyon verse de başta Muslera olmak üzere bir çok pozisyonda rakibine net bir fırsat tanımadı. Dakikalar 58'i gösterdiğinde Onyekuru'nun soldan ceza sahasına doğru taşıdığı pozisyonda savunma kademeye girerken, ev sahibi takım 70. dakikada Dicko'nun ceza sahasına girdiği pozisyonda tehlikeli geldi ancak top direk dibinden dışarıya gitti. Gaziantep arka arkaya etkili kornerler kullandığı dakikalarda ön direkteki kafa vuruşunu Saracchi çizgiden çıkartırken, 77. dakikada Maxim direkt kaleye kullandığı köşe vuruşunda Muslera çizgi önünde topu yumrukladı ancak kendisine de yapılan bir faul vardı. Bu pozisyonun ardından Galatasaray aradığı golü Kerem Aktürkoğlu'nun nefis ara pasında Henry Onyekuru'nun tek vuruşuyla buldu ve farkı 2'e çıkarttı. Golün ardından rakip kalede yine Onyekuru ve Kerem ile etkili olan takımımız, Babel'in de ön tarafta pas istasyonu olmasıyla birlikte rakip savunma arkasına atılan koşularla ceza sahasına sık sık girmeye başladı. Mücadelenin son bölümünde oyuna dahil olan yeni transferlerimizden Halil Dervişoğlu ön alanda rakip kaleciye yaptığı presle topu kazanırken, savunma son anda kademeye girerek genç oyuncunun golle tanışmasına engel oldu. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde savunma arkasına atılan topta Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem maçta 4. kez ofsayt gerekçesiyle golü iptal ederken, VAR'dan gelen onayla bir kez daha sevincimiz yarım kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında hava topu mücadelesinde Ömer Bayram rakibine yaptığı faul sonrasında penaltıya sebebiyet verirken, topun başına geçen Maxim maçın skorunu belirledi.
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