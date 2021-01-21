Güzel Bir Dönüş

Teknik direktör Fatih Terim ilk onbirde bazı değişiklikler yaparken, mücadeleye Muslera - Linnes, Marcao, Donk, Saracchi - Taylan, Belhanda, Emre Akbaba - Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel onbiriyle başladı. İlk dakikadan itibaren oyunu rakip sahaya yıkan Galatasaray'da beklenen gol 8. dakikada geldi ve Feghouli'nin başlattığı atakta Belhanda'nın pasında Emre Akbaba ağları havalandırdı. Golün ardından rakip kalede etkinliğini sürdüren takımımız Feghouli ve Babel ile gole yaklaşsa da, beklenen ikinci gol 17. dakikada günün başarılı ismi Feghouli'den geldi. Martin Linnes'in ortasında sırtı dönük topu kontrol eden Ryan Babel pasını çıkarttı ve Feghouli adeta uzak direğin içine topu zımbaladı, skor 2-0'a geldi. Dakikalar 35'i gösterdiğinde ise Fernando Muslera'nın dönüşü resmen belli oldu. Denizlispor atağında Recep Niyaz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Galatasaray devrenin sonunda farkı 3'e çıkartan golü Ryan Donk ile buldu ve tecrübeli oyuncunun golüyle devre sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında ilk dakikalarında savunma arkasına nefis bir pas bırakan Hugo Rodallega, takım arkadaşı Tusha'yı kaleci Muslera'yla karşı karşıya bıraktı. Kosovalı genç oyuncunun düzgün vuruşuyla top ağlarla buluştu ve ikinci yarıya 3-1'lik skorla başlamış olduk. Dakikalar 59'u gösterdiğinde sol kanattan Marcelo Saracchi süratle ceza sahasına koşu yaparken, Uruguaylı oyuncunun şutu kaleciden döndü ancak top konuk ekipten Muhammet'e çarparak ağlarla buluştu ve skor 4-1'e geldi. Golden sadece 5 dakika sonra Saracchi yine soldan ceza sahasına doğru etkili bir orta açtı, Feghouli'nin şık pasında top Belhanda'nın önüne düştü. Faslı oyuncu ceza sahası dışında Linnes'le yaptığı paslaşmanın ardından çektiği şutunda Pantilimon'u mağlup ederek gecenin 5. golünü kaydetti. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Ryan Babel kaleciyel karşı karşıya pozisyonda topun dibine girdi ancak üstten dışarıya gitti. Galatasarayın bu üstün oyununun ardından Denizlispor adına tehlikeli bir atak 75. dakikada geldi ve yine Rodallega'nın nefis pasında Sagal kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslera gole izin vermedi. Mücadelenin 80. dakikasında Ömer Bayram'ın başlattığı atakta Emre Akbaba şutunda kaleci Pantilimon'a takıldı, dönen topta Ömer kaleyi yokladı ancak tecrübeli kaleci bir kez daha başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde sol kanattan savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğku ceza sahasına girmek üzereyken içeriye çevirdiği pozisyonda Ryan Babel ağları havalandırdı ancak yardımcı hakemin bayrağı havadaydı.. Bu pozisyondan bir kaç dakika sonra ve maçın son anlarında sağ kanattan ceza sahasına giren Jesse Sekidika sert bir vuruşla ağları havalandırdı ve Galatasaray adına gecenin skorunu belirleyen golü kaydetti. Nijeryalı oyuncu golden sonra gözyaşlarına engel olamazken, Türk Telekom Arena'da oynanılan resmi maçlarda 500. golü atarak adını da kulüp tarihine yazdırdı.
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