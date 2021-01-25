25 Ocak 2021 Pazartesi

Fatih Terim Sonrası


Fatih Terim sonrası Türk futbolunda üç büyükler şöyle şekillenir.

Galatasaray Okan Buruk Beşiktaş Sergen Yalçın Fenerbahçe Erol Bulut Beşiktaş tarih boyunca üç büyükler içinde hemen her konuda 3. olurdu. Bu kez ilk 2 garanti. Erol,vasatizmdir.
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