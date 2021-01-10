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Emre Formayı Aldı
Koronavirüsten sonra biraz düşüş yaşadım; ama gerekli çalışmaları yapmıştık. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Mağlubiyetlere nasıl çok üzülemiyorsak, galibiyetlere de çok sevinmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Salı günkü maça en iyi şekilde hazırlanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Arda ağabeyle maç içinde ve dışında sürekli konuşuyoruz. Onunla oynamak beni çok rahatlatıyor. Topu verdiğim, aldığım zaman hep iletişimdeyiz. Bu da iyi oynamama sebep oluyor. Aynı kanatta oynamamız benim için iyi bir avantaj oluyor.
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