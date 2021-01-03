Kaptandan Açıklama

Öncelikle cezalı duruma düştüğüm için çok üzgünüm. Aklımda üç sarı kartla bu oyunu oynayamam. Sarı kartı aklımdan çıkartıp maça çıkıyorum. Can havliyle yaptığım bir refleks. Rakip oyuncu ayağımın üzerine düşmüştü. Çok üzgünüm. Takımımızın 24 oyuncusu da ilk 11 oyuncusu. Konya'da bu eksikliği göstermeyeceklerini düşünüyorum. Maça gelince... Rakibimiz daha çok kapanmaya yönelik oynadı. Bireysel yeteneklerimizi daha fazla kullanmalıydık. Bugün bunu beceremedik . Elimize gelen kısıtlı şansları değerlendirmedik. Oyunun hakimiydik. Bazen kayıp gibi gözüken puanlar sonrasında size değerli olarak dönüyor. Bugün bu maça böyle bakmak istiyoruz.
Açıkçası zor şartlarda sahaya çıktık. Omar'ın maalesef talihsiz bir olay başına geldi. Hayat bize bazen ne kadar kontrolümüzde olmadığını her fırsatta gösterse de biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu yaşanan olay, bize birçok ders veriyor. Kardeşimize tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde yaşamına dönebilir. Sonrasında da inşallah mesleğine dönebilir. Dualarımız onunla. Omar'ın olaydan sonra bir fotoğrafı yayınlandı. Bir hasta gördüğümüzde,sıkıntılı olan birini gördüğümüzde ne yaparız? Sağlık çalışanıysanız damar yolu açarsınız, elini tutarsınız, başını okşarsınız.. Geçmiş olsun dilersiniz; ama fotoğrafını çekmezsiniz. Ailesi var, sevdikleri var... Artık sosyal medyanın bu sanal hali bizi bütün gerçek duygulardan uzaklaştırdı. Bu olan olay bizi derinden yaraladı. Kardeşimizi bu şekilde görmek, bu şekilde gösterilmesi... Birazcık insanların vicdanına bırakıyoruz bazı şeyleri. İnsan yaşamına, insana saygı.. Takım arkadaşınız bazen eşinizden, çocuğumuzdan daha fazla gördüğünüz bir insan oluyor. Kardeşten de öte oluyor. O yüzden bunu dile getirmek istiyoruz.
Mücadele için takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bazen futbolda beraberlik de var. 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'a yakışır şekilde, hocamızın dediği şekilde önde bastık, önde oynadık. Kazanabilirdik. VAR'ın şöyle bir problemi var. Futboldaki pozisyonları durdurursanız hepsi kırmızı kart, hepsi penaltı. Bu futbolun bir ruhu, bir gerçekliği var. Belki Marcao'nun pozisyonu kırmızı kart olabilir; ancak Emre Kılınç oyunu durdurmak için bir hamle yapıyor. O hamle hiçbir oyuncuyu sakatlamaz. Sakatlayacak hamlelerin nasıl sarı kartlarla geçiştirildiğini görüyoruz. Hakem konuşmak istemiyorum; ama futbolu oynatmalılar. Bütün hakemlerimiz için söylemiyorum; ancak futbol öğrenilmeli. Futbolun bir ruhu, bir gerçekliği var. Her darbe kart veya faul değildir. Bu sadece Galatasaray takımı için değil, bütün takımlar için geçerli olmalı. Oyunun güzelliğini yansıtmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak bir puana Galatasaray hiçbir zaman kazanç olarak bakmaz. Bugün bir puanın önümüzdeki günlere işimize yarayacağını düşünüyorum.
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