30 Ocak 2021 Cumartesi

Kılınç Akbaba Olmadan Toparlanmalı


Ligin en zor deplasmanlarından biri, ligin formda takımlarından birine karşı bugün burada kazanmak önemliydi. Elimizden geleni yaptık. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Seriyi devam ettirmek için önümüzde iki zorlu maç var. Elimizden geleni yaptık. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. İkinci yarıya iyi başlamak önemliydi. İlk yarıdaki hatalarımızdan ders çıkararak, üzerine koya koya yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte ikinci yarı çok daha güçlü bir Galatasaray izleteceğiz.’’
 

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