Kılınç Akbaba Olmadan Toparlanmalı

Ligin en zor deplasmanlarından biri, ligin formda takımlarından birine karşı bugün burada kazanmak önemliydi. Elimizden geleni yaptık. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Seriyi devam ettirmek için önümüzde iki zorlu maç var. Elimizden geleni yaptık. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. İkinci yarıya iyi başlamak önemliydi. İlk yarıdaki hatalarımızdan ders çıkararak, üzerine koya koya yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte ikinci yarı çok daha güçlü bir Galatasaray izleteceğiz.’’
Evin oğlu muhabbeti var ya, Fatih Terim'in oğlu diyelim - Onyekuru transferini blog'da sıklıkla konuştuk. İtiraf edeyim, o kadar da sıcak değildim. Onyekuru'yu sevmediğimden değil, yeni bir kiralama ve gün kurt...
2 saat önce
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