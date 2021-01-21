Galatasaray 6 - Denizlispor 1

Erken gol olunca iç sahada böyle rakiplere fark geliyor. Arda ve Feghouli oyun aklı açısından kıymetli. Diagne yerine ileri uçta Babel olunca yanındaki ve arkasındaki futbolcularla pas oyunu geliştirip güzel futbolla goller buluyoruz. Belhanda,Arda,Feghouli ve Babel çok başarılıydı. 6 gol atılan ve ilk golü onun attığı maçta bile Emre Akbaba'yı başarısız buldum. Ayrı bir yazı konusu yapacağım.
Linnes sağdan etkili oluyor genelde ama Omar'ın yokluğunda o bölgeye alternatif gerekiyor bence. Şener güven vermiyor kesinlikle.
Ve Muslera dosta güven düşmana korku veren adeta bir fenomen. Donk-Marcao bu sezon olması gereken ikili galiba artık. Luyindama sakatlık dönüşü savruk oynuyor bu dönem.
Beşiktaş maçı sonrası böyle gollü galibiyet moral açısından önemliydi.
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