Kaptandan Açıklamalar

“Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Oyun aslında başa baş bir oyundu. İstediğimiz gibi gidiyordu. Çünkü deplasmanda oynuyorduk ve oyun berabere gittikçe açılacaktı; ama bazen futbol böyle. Ufak tefek hatalar büyük üzüntüler, acılar çekmenizi sağlıyor. Bu akşam büyük bir acı çekip yarın hayata dönmek zorundayız. Çünkü üçer gün arayla maçlarımız var. Takım kaptanı olarak da takım arkadaşlarıma yardımcı olmam lazım. Tabii ki derbiyi kaybettiğimiz için üzgünüz. Kaybedilecek bir maç olmadığını düşünüyorum. Futbol bazen böyle. Beşiktaş’ı tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum.”
“Galatasaray takımıyız biz. Hiçbir zaman beraberliğe veya mağlubiyete razı olacak bir yapımız yok. Geriye düştüğümüze veya beraberlik durumunda hücum ediyoruz. Daha atak oynamaya çalışıyoruz. Fatih hocanın yıllardır felsefesi böyledir. Hiçbir zaman beraberliğe razı olmadık. Bunu Euro 2008’deki Çek ve Hırvat maçlarından da hatırlarsınız. Bir mentalite varsa biz bunu yansıtmaya çalışıyoruz."
“Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. 15 gün önce liderdik. 7 gün sonra yine lider olabiliriz. Lig böyle bir lig. Bize destek versinler. Biz bir bütünüz. Kart gören ya da görmeyen oyuncularımızla beraber biz bir aileyiz. Çarşamba günü çıkıp sahada bunu telafi edeceğiz. Sonrasında da layık olduğumuz yere geri dönmeye, liderliğe dönmeye çalışacağız. Takım arkadaşlarıma, hocama ve camiama inanıyorum. Toparlanmayacak bir şey yok. Sadece bu gece derbinin üzüntüsünü çekeceğiz.”
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