Terim'den Açıklama

Malatya’yı mücadelesinden dolayı kutluyorum. Bize gelince böyle bir sahada bizim gibi oyuna hükmetmek isteyen bir takım için hiç kolay olmayan bir maçtı. Buna rağmen özellikle ikinci yarı oyunun hakimiyetini tam olarak eline alan bir Galatasaray vardı. Şartlar ne olursa olsun bu oyun kültürünü geliştirmeye çalışıyorum. Bunu esasında çok iyi yapanlardan biriyiz. Dakikada en fazla pas yapan takım Galatasaray olduğuna göre, bu sahada ancak üç defada kontrol edilen bir zemin olunca zorlandık. Zorlanacağımızı da tahmin ediyorduk. Buna rağmen ilk yarı golü bulsak 1-0’dan sonra başka bir oyun oynayacaktık. Maalesef oynayamadık. Sonra oyuncu performanslarını değerlendirerek oyunun gidişatını değerlendirerek hamle yapmak çok da kolay değil. Bençte yapılacak her hamleyi olur ya da olmaz demeden yaptık. Seti iyi oynayan oyunculardan sonra rakibin arkasına iyi koşan oyuncularla devam ettik. Çok şükür kupada yediğimiz golün terisini ligde biz attık. 95’lerde ve 96’larda biz çok gol yedik. Çok puanlar kaybettik. 10 kişiyken bile attığımız goller, VAR’dan dönen ve son dakikada yediğimiz goller oldu. Onun için maç maç düşüneceğiz. Üç puanlar artık çok anlam ifade ediyor. Muhakkak ki bu sistem ve taktiksel anlayış içerisinde bu kültürü geliştirmeye çalışıyoruz. İyi de gidiyoruz; ama böyle bir sahada çok zor bizim için. Çünkü kaybedilecek iki puan bizi yukarıdan edebilir. Bu sahada rakibi oynatmamak daha kolay; ama oynayabilmek çok zor. Buna rağmen oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarı neredeyse kalede bir frikik dışında pozisyon görmedik. Üç puanlar önemlidir. Bu daha önceleri karakteristik özelliğimizdi. Umarım bundan sonra da böyle devam eder.”
“Transferler inşallah devam eder. Uğraşıyor yönetimimiz. Olursa olur. Olmazsa yapacak bir şeyimiz yok. Aynı şeyleri konuşmaktan çok hoşlanmıyorum. Sanki neden olmuyorumuş ve hesap soruyormuş gibi. Hayır. Onyekuru, pürüzler olmasaydı, daha evvel gelebilseydi daha iyi olurdu. Önemli bir katkı sağlayacak bize. Halil de önemli bir yetenek. Mütereddit defa sorduğunuzda veya basın toplantısında ifade ettim. Mümkünse yeni bir takım ortaya koymak istiyorum demiştim. Büyük bölümünün sonradan ekonomik olarak Galatasaray’a katkı sağlayacak yaşlarda olmasından yanayım. Herhangi bir yaş bazı için söylemiyorum. Bazen yaş almış oyuncuların bile çok faydası olan bir dönemdeyiz. Genel felsefemden bahsediyorum. Öyle bir takım yapmak niyetindeyiz. O yüzden Halil ve Onyekuru bizim için genç yetenekler. Onyekuru’yu zaten biliyoruz. Bir an evvel hazırlamak en büyük dileğimiz.”
“Soso bizim için çok önemli bir oyuncu ama maalesef çok çabuk kaybettik. Ne kadar sürer bilmiyoruz. Onun hasar tespitini yarın sağlık heyeti yapar. MR’dan sonra kamuoyu ile paylaşırlar. Zorlu bir deplasmandan üç puan aldığımız için mutluyum. İkinci yarıya hayırlısıyla başlayacağız. Bakalım Allah ne gösterecek.”
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