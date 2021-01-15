15 Ocak 2021 Cuma

Mesut & Rıdvan


Mesut Özil 1988 doğumlu... Gelmiş geçmiş en beğendiğin Türk futbolcu kim demişler Rıdvan Dilmen demiş... Rıdvan sadece 1 (yazı ile bir) sezon akılda kalacak futbol oynadı o da 1989 yılı... 1 yaşında bebek için iyi hafıza !

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