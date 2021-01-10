Belhanda Üçledi

Bir önceki hafta Antalyaspor karşısında 10 kişi oynadık, dolayısıyla çok daha fazla koştuk. Konyaspor karşısında da taze değildik. Çünkü çok fazla koşmamız gerekti. Bu bir özür değil ancak bizler de insanız. Bu performansımızı tabii ki devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki haftalar üzerine koyup devam ettireceğiz.
Emre ile beraber gittiğimiz, Arda ile paslaşıp bacak arasından attığım golü çok beğendim. Bence bu maçta attığım en güzel goldü. Arda futbolu teknik açıdan çok iyi biliyor. Bu tür pozisyonları kokluyor. Taylan da aynı şekilde sezon başından beri çok iyi performans gösteriyor. Formayı aldığından beri bırakmıyor. Taylan çok teknik bir oyuncu, basit oynamayı seviyor ve iyi bir şekilde oynuyor. Uzun zamandır forma giymeyen Şener'in de iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. Tüm takım olarak iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Buradan Omar’a selamlarımı iletiyorum.
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