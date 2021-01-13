İki taraf için de zor bir maç oldu. Malatyaspor'u tebrik ederim, çok iyi mücadele ettiler. Neredeyse kazanabilirlerdi. Bizim için geç oldu, güç oldu ama oldu. Oyuncularımı kutlarım. Gönül ister ki, derbi maçı öncesi bu kadar yorulmadan, ekstra mücadele etmeden, uzatma ve penaltılar olmadan kazanmak isterdik. Sonuçta 3-0 da, 5-0 da kazansak penaltılarla da kazansak Cuma günkü kura çekiminde varız. Kazandıktan sonra olaya böyle bakmak lazım. Saat 00:00 gece yarısı. Ağır mesaideyiz hepimiz. Çocuklar da öyle. Daha uçağa bineceğiz. İstanbul’a gideceğiz. Ligin yoğun olduğu ortamda bir de kupa yoğun günler yaşatıyor hepimize. Bütün takımlar için de böyle. Kolay değil. Onun için iki takımı da tebrik ediyorum; ama kazandığımız için ve son 8’e kaldığımız için mutluyum.
Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim açıkçası. Kimsenin bilmediği bir şeyi söylemedim. Transfer ayında herkes yazarken, ben de açıkladım. Doğrusu bu. O konular çok uzun. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray’a sözüm var. Galatasaray’a emeğim var. O sözüm de Galatasaray’a. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözüm sözdür. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun , canınız sağ olsun demek herhalde en doğrusu.
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