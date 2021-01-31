Fatih Terim Etkisi

Fatih Terim İrfan konusunda herkese direkt mesaj veriyor ! FB,Başakşehir,İrfan,GS yönetimi...Selçuk İnan kadar olmasa da alan büyük avantaj sağlayacak bana göre. Bu lig için özel futbolcu. Sol iç olarak ne Arda ne Akbaba ne de Kılınç o etkiyi veremiyor şu an...
Galatasaraylı olsun ya da olmasın bir kişi eğer Fatih Terim'i sevmiyorsa bunu anlayışla karşılarım. Bende eleştirdim bazı zamanlar ama kimse inkar edemez ki etkili iletişim konusunda tartışmasız Türkiye'nin en iyilerinden biri.Bu akşam yaptığı açıklamalarla bunu yine gösterdi.
Fatih Terim'in İrfan transferi için söylediği etkili cümleler GS yönetiminin pazarlıkta çıkacağı 1-2 milyon euro dan daha değerli bana göre.
Fatih Terim: "Ayın 1'i saat 17.00'ye kadar bir çok şey olabilir, olmalı da. Biz Galatasaray olarak; her hangi bir oyuncuyu isterken önceliği Galatasaray değilse dokunmayız. Para her şey değil. Önemli olan değerler ve itibar."
Bu cümleden Mustafa Cengiz, Ali Koç ve Göksel Gümüşdağ payına düşeni alsın !
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