19 Ocak 2021 Salı

Messi'den Bir İlk


 İnsanüstü Barcelona kariyerinde yapamadığı tek şey kırmızı kart görmekti. Bugün kulüp kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.

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