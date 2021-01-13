13 Ocak 2021 Çarşamba

Burak Ve Zeki En İyi 11'de


Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, L’Equipe gazetesi tarafından Ligue 1′de sezonun ilk yarısının en iyi 11′ine seçildi.

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