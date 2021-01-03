Kayıp 2 Puandan Fazlası

Galatasaray'da eksik ve cezalı oyuncular nedeniyle kadroda değişiklik gerçekleşti. Antalyaspor karşısında mücadeleye Okan Kocuk - Martin Linnes, Marcao, Luyindama, Marcelo Saracchi - Ryan Donk, Emre Kılınç, Younes Belhanda - Arda Turan, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan ilk onbiriyle başlayan Galatasaray, santrayla birlikte rakip takımın tüm hatlarıyla kapanmasını fırsat bilerek oyunu 30 metrede oynamaya başladı. Kapalı savunma ve tabir-i caizse "kaleye otobüsü park eden" Antalyaspor karşısında sık sık savunma arkasına paslarla pozisyon arayan Galatasaray, ilk 15 dakikalık bunaltıcı bölümde bir türlü aradığı pozisyonları bulamadı. Bu bölümün ardından Antalyaspor takımı kontratak üzerinden atak yapmaya çalışırken, Galatasaray kalesinde herhangi bir tehlike yaşanmadı. Galatasaray mücadelenin ilk yarısını 7 şut atarak tamamlarken, konuk ekibin ilk yarıda herhangi bir şut girişimi dahi olmadı. %66 topla oynama oranına sahip olan takımımız, kornerlerde de 5e 3'lük üstünlük kuran taraftaydı.
Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray adına ilk değişiklik gerçekleşti ve Ömer Bayram yerine Radamel Falcao oyuna dahil oldu. İkinci yarının ilk dakikalarında Oğulcan Çağlayan ile üstüste iki pozisyona giren Galatasaray aradığı golü bulamazken, mücadelenin 50.dakikasında Emre Kılınç rakibine yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu pozisyonun ardından Galatasaray sahada 10 kişi kalırken, Antalyaspor maçın başından sonuna kadar sürdürdüğü "park the bus" taktiğini bozmamaya karar verdi. Karşılaşmanın 73.dakikasında Radamel Falcao üst adalesinde problem yaşarken, Kolombiyalı yıldız oyuncu 2 ay süren sakatlığının ardından yeniden sakatlanarak kenara geldi. Falcao yerini Jesse Sekidika'ya bırakırken Galatasaray adına ceza sahası dışından rakip kaleye atılan bazı şutlar cılız kalsa da, maçtaki en net gol pozisyonu 76. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi. Arda Turan sol kanatta bireysel yetenekleriyle başlattığı atakta içeriye ortasında Oğulcan ön direkte topukla şık bir vuruş yaptı ancak kaleci Boffin son anda ayaklarıyla topu çıkarttı. Karşılaşmanın 80.dakikasında Veysel Sarı'nın yaptığı faule rağmen oyunu devam ettiren Abdulkadir Bitigen aynı zamanda maçın son bölümünde de kontrolünü kaybeden isim oldu. Maçın hakemi pozisyon sonrası itirazdan dolayı Arda Turan'a sarı kart gösterirken, o pozisyonda sakatlanan Veysel Sarı bir kaç dakika sonra kenara geldi. Maçın son 3 dakikalık bölümünde oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu sadece bir dakika sonra Antalyaspor kalesinde tehlike yaratırken, günün başarılı isimlerinden Boffin bir kez daha gole izin vermedi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Gökdeniz Bayraktar'ın yaptığı sert faul sonrasında saha içi bir anda karışırken, son dakikada Saracchi'nin ortasında Ryan Donk'un kafa vuruşu üstten dışarıya giderek maçın skorunu ilan etti.
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