skip to main |
skip to sidebar
Joker Donk
İyi başladık. İyi mücadele ettik. Bir önceki maçta şanssızlığımız vardı. Bugün çok imkan bulduk. İyi bir reaksiyon gösterdik. İyi maç çıkardık. Artık otopilot gibi durum. Hemen 3 gün sonra maç var. İyi çalışmalı, iyi yemeli, kendinizi iyi hazırlamalısınız. Bu noktada Galatasaray çalışanlarına teşekkür ediyorum. Muslera'nın geri dönüşünü uzun süredir bekliyorduk. Umarım gelecekte de Muslera ile birlikte keyifli maçlar oynarız."
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme