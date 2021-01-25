Sağ Bek Alternatifsiz

Zor bir maçtı. Çok zor bir deplasmandı. Önemli bir 3 puan aldık. Ligin ilk yarısının son maçını 3 puanla kapatmak istiyorduk. Malatya takımı işimizi zorlaştırdı daha defansif bir futbol oynadılar. Bulduğumuz şanslar vardı ve sonuçta Babel’in attığı güzel bir golle kazandık. Babel için çok mutluyum. Çok çalışan, çok özveriyle çalışan bir arkadaşımız. Onun da bu şekilde golle dönmesi bizleri mutlu ediyor. Önemli bir deplasmandan 3 puan aldığımızı düşünüyorum”
“Her futbolcu oynamak ister maksimum seviyede maçlar yapmak ister. Benim de zinde olmam lazım, kendime bakmam lazım. Kendimi en iyi şekilde hazırlayarak bu maçlarda oynamak istiyorum.”
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