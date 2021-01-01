2 Ocak 2021 Cumartesi

1. Yani Çünkü CR7 İnsan Değil


 Marco Paixao, 2020 yılında en çok gol atan ikinci Portekizli futbolcu oldu

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