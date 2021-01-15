15 Ocak 2021 Cuma

Vasatlık


Ülke o kadar vasata mahkum ki Mesut Özil daha gelmeden,gelmesi gündeme gelince başladı vasat şeyleri güzellemeye,Rıdvan,Kuruluş Osman gibi. Ya bu kişi özünde %99 Alman, %1 Türk hissediyor kendini,onu bile kendinize benzettiniz şimdiden.

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