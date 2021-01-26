26 Ocak 2021 Salı

Lefter > Mesut


İnsanların inancını,dinini,milliyetini sorgulamak kimsenin haddi olmasa da bazen iki kelime etmek gerekiyor. Anlayacakları dilden örnek vereyim. Lefter Küçükandonyadis , Mesut Özil'den daha Türk, bu millet için emin olun.

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 