Beşiktaş 2 - Galatasaray 0

Maçın 11-11 oynandığı dönem dengeli bir oyun ve oynatmamaya çalışan eyyamcı bir hakem vardı. Diagne atılınca iki bireysel hata ile yenen gol ve kaybedilen 3 puan var özetle. Terim'in Etobo tercihi süpriz ama yanlış değildi. Taylan'a deplasmanda defansif yardım için ilk yarı özellikle iyi oynadı diyebilirim. Babel ile ilerde top tutmak anlaşılır ama Donk gereksiz bir hamleydi. Fatih Terim eskiden daha cesurdu. 10 kişi kalınca maç 0-0 iken Kerem'i alsa hızı ile fark yaratabilirdi. Tam Onyekuru'luk maçtı bana göre. Geniş alan topu at git tarzı seviyor yapısı gereği. Böyle zor maçlarda Akbaba iyice eziliyor, gereksiz bir hamle oldu oyuna girmesi.
Transfer zor görünüyor,Terim'in şapkasından tavşan kalmadı.Bundan sonrası hayırlısı bakalım.
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