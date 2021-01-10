Galatasaray 6 - Gençlerbirliği 0

5 puan bırakılan son iki maçtan sonra böyle bir galibiyet özgüven açısından kıymetki. Buna önem vermiyor olsam da Terim'in tribünde değil saha kenarında olması gerçekten fark ediyor galiba.
Arda fizik olarak eksikleri olsa da tecrübesi ve oyun aklı ile kesinlikle fark yaratıyor.Solda Emre Taşdemir ile fark yarattılar. Normal şartlarda Saracchi'nin formayı zor alması gerekir. Hiç beklentimiz olmayan Şener bile iyi oynadı ancak daha zor maçlarda ne olur şimdilik soru işareti. Golü çok erken bulduk ve rakip kapanmak yerine açık futbol oynadı. Belhanda için resmen şov gecesi oldu. Attığı üç golle yeni sözleşme istiyorum mesajı verdi. Hep söylüyorum makul bir ücretle kalmalı ama acayip paralara değil. Akbaba'da iyi maç çıkardı. Taylan'ı pamuklara sarmak gerek,bileğe basıyorlar hakemler görmüyor nedense. Sağda Feghouli gibi kreatif bir futbolcu olmayınca takım hücumda sola kaydı doğal olarak. Luyindama-Marcao ikilisi ligin en iyisi ama Donk-Marcao olunca pas kalitesi çok artıyor.
Diagne'den beklentim gol atması onu yapıyorsa çok eleştirmem. Derbi öncesi yara sarmış olduk. Ara yok bu yüzden transfer harekatı başlayacak. Yolun sonu şampiyonluk olsun.
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