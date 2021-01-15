15 Ocak 2021 Cuma

Nuri & Mesut


Mesut Özil'i yaptığı ya da yapacağı saçmalık konusunda eleştiririm o ayrı ancak Alman Milli takımını seçmesini eleştiren ucuz milliyetçidir. Mesut Özil ayrı tercih, Nuri Şahin ayrı tercih yapmıştır ve bu konuda hepsi özgür ve kendine göre haklıdır.

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