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Omar 10 Senelik Arkadaşım
Benim için zor bir süreçti, Omar benim 10 seneden beri arkadaşım. Daha da güçlü bir şekilde sahalara geri döneceğini biliyorum, bundan sonra oynayacağımız her maçı Omar için oynayacağız ve puanlar kazanacağız. Mücadele olarak iyi başladık, iyi bir şekilde devam ettik. Pozisyonları sonlandırmak konusunda şanssızdık. Final paslarımızı ve ortalarımızı tam olarak yapabilseydik, daha gollü bir maç olabilirdi. Buradan 1 puan almak önemliydi, yolumuza devam edeceğiz.
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