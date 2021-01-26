26 Ocak 2021 Salı

Duran Top Beceriksizliği


Ömer,Emre,Belhanda vs. Kornerleri bu kadar etkisiz kullanmak akıl alır gibi değil. Yıllarca Sabri atar,yeteneği bu der kabullenirdik. Şu topu ceza sahasına etkili atamayan adam kim olursa olsun Galatasaray'da oynamasın bana göre.

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