9 Ocak 2021 Cumartesi

Hakemlerin Saltanat Devri


Serdar Çakır- Cüneyt Çakır, Galip Bitigen- Abdülkadir Bitigen, Talat Tokat- Metin Tokat- Serkan Tokat, Muzaffer Sarvan- Oğuz Sarvan

Padişahlık gibi babadan oğula geçiyor. Liyakat,yeterlilik,yetenek falan hak getire.
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