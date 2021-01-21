Zirve Ortağı

“İki-üç tane korner atışlarıyla ilgili çalışmamız var. O ana kadar ikisini direk olarak kullanmıştık; ama diğerini hiç kullanmamıştık. 2-0 olunca bunda ısrar ettim. Doğru yaptığınız zaman sonucu doğru oluyor. Ona sevindim. Çok çalıştığımız bir taktik anlayışıydı kornerle ilgili. Uzun yıllar çok goller atan bizlerin bu yıl maalesef duran toplarda biraz sıkıntısı var. O yüzden sevindim."
“Eksikliklerden hiç bir zaman bahsetmedim. Öngörülemeyen tabloyu ifade ettim. Hiçbir zaman eksik değiliz. Farklı galibiyetimizi anlatmak keyif olur; ancak birçok şeyle boğuşan Denizlispor’un farklı mağlubiyeti üzerine çok fazla teknik analiz yapacak değilim. Hiç kimsenin işi kolay değil. Onların da işi kolay değil. Farklı galibiyetlerden sonra her şeyi anlatmak kolaydır. Teknik analize girmeyeceğim. Oyuncularımı tebrik ediyorum, iyi oynadılar. Çok daha farklı olabilirdi. Birçok başarılı hücum aksiyonumuz var. Özellikle ortada, ikinci alanda ve ön alanda çok iyi işler yaptık. Hiç gereği yokken, biz hücumdayken acele kullanmamızın bir manası yokken gol yedik. Ancak oyuncularımız bunun altından kalktı.”
“Bugün konuşmamız gereken başka şeyler daha var. 500. golün Jesse’ye nasip olması beni ayrı bir sevindirdi. Onun bu golle birlikte moral bulacağını düşünüyorum. Kazanma adına büyük bir adım attığı inancını taşıyorum. Ona çok sevindim. Türk Telekom Stadyumu’nda 500. golü attığımıza sevindim. Ligin bitimime henüz çok var. Galatasaray takımı şartlar ne olursa olsun yukarıları sever.
“Bugün ayrıca sevindirici olan bir şey, Muslera’nın dönüşü. Arda’nın ona önemli jest yaparak kaptanlık bandını ona arkadaşları içinde vermesi... Arda da bizim içinde saha içerisinde ve dışarısında önemli bir oyuncu. Müthiş bir Arda izliyorum. Çok da seviniyorum. Galatasaray kendi evladını kazanırken sadece futbolcu olarak kazanmadı. Bundan sonra Galatasaray tarihinde başka görevleri de çok rahat yapabilecek kapasitede bir Arda olduğu için de çok seviniyorum. Muslera’ya hoş geldin diyorum. Bugün çok sevineceğimiz şey var. Omar’ı zaten daha önce konuşmuştuk. Sonuç itibarıyla iyi bir hafta oldu. Yarın tekrar Malatya maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız.”
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