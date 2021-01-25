25 Ocak 2021 Pazartesi

Diagne Çıkmazı


Galatasaray Diagne'ye 13 milyon euro bonservis verdiği gün değil 2,5 milyon euro maaş verdiği gün kaybetti. Kasımpaşa'da 800 bin euro maaş alırken bu para çılgınca. Maaşı makul seviyede olsa 1,2 -1,4 gibi çok rahat satardın.

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