Yine İş Başa Düşecek

“10 kişi kalmak, böyle ağır bir sahada 40 dakika oynamak kolay bir şey değil. Çünkü, Beşiktaş ile oynuyorsunuz. Rakibiniz güçlü ve ciddi bir rakip. Derbilerde eksik kalmak bir teknik adamın isteyeceği bir şey değil. Marcao’nun ilk yarı geri pası sonrasındaki pozisyon haricinde kalemizde ciddi tehlike görmedik. Özellikle defansif manada tüm aldığımız tedbirler veya düşüncelerimiz yerli yerine oturdu; ancak ön alanda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Bazı pozisyonlar vardı ama ya geciktik ya vuramadık ya da doğru seçimi yapamadık.”
“İkinci yarı tam hamle zamanında Diagne’nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değildi. Kafayla gideceği yere insan ayağıyla giderse böyle olur. Çok profesyonelce değil açıkçası. Rakibimizi tebrik ediyoruz . Orada üzücü olan başka bir şey var. Oyunun en iyilerinin başında Luyindama geliyordu. O hata yaparak gol yedik. Ona üzüldüm. Yoksa oyunun en iyilerinden bir tanesiydi. Aboubakar ile oynamak çok kolay değil. Çok başarılıydı ancak gollerde yaptığı hatalar affedilecek cinsten değildi.”
“Muslera’yı bu kadroya da dahil ettim. Büyük ihtimalle Denizlispor maçında oynatacağım. Kendisiyle konuştum. Bu üç günde bir şey olmazsa, nasipse oynatmayı düşünüyorum. Santrfora gelince. Genel olarak bizim santrforlarımız kırmızı kart yiyor. Falcao gördü daha önce. Doğru mu yanlış mı diye tartışmanın manası yok. Burada da Diagne kırmızı kart gördü. Nasıl bir şekil bizi maça çıkaracak göreceğiz. Sonuçta on bir kişi çıkacağız.”
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