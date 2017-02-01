1 Şubat 2017 Çarşamba

Drogba'dan Galatasaray Açıklaması



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Süper Lig 19. Hafta Puan Durumu


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Türkiye Kupası Maç Programı


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M.United 4 Koldan Geliyor


M.United , bu sezon 4 kulvarda mücadelesini sürdüren tek İngiliz takımı... Premier League ✅ FA Cup ✅ Lig Kupası ✅ UEFA Avrupa Ligi ✅
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30 Ocak 2017 Pazartesi

Maradona & Rijkaard


Bir zamanlar İtalya...Napoli-Milan maçından iki efsane futbolcu.
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29 Ocak 2017 Pazar

ASY Arena'da 300. Gol


GS’ın Arena’daki 300. golünü Yasin Öztekin kaydetti ⚽️1.Servet ⚽️50.Elmander ⚽️100.Drogba ⚽️150.Sneijder ⚽️200.Hakan ⚽️250.Selçuk
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Bruma'nın Bedeli


Lige damga vuruyor..7 gol ve 5 asist...Ancak hala aynı görüşteyim...Türkiye liginden bir futbolcuya 25-30 milyon Euro luk teklif gelmesi imkansıza yakın...Sözleşme yenilendikten sonra kalırsa üzülmem.Çünkü iyi futbol iyi futbolcular ile oynanır ve Bruma iyi futbolcu ayrıca hala gelişime açık. Gelecek teklif 18-20 milyon Euro arası olursa bana göre satılmalı, ederini buldu der geçerim.
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Sneijder Şampiyonluk İçin X Faktör


Sneijder'in gol ve asist rakamları

2012 - 2013 = 16 maç, 4 gol 1 asist
2013 - 2014 = 42 maç, 17 gol 9 asist
2014 - 2015 = 44 maç, 14 gol 7 asist
2015 - 2016 = 40 maç, 5 gol 10 asist
2016 - 2017 = 20 maç, 2 gol 13 asist
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Galatasaray: 6 - Akhisarspor :0

Arena'da galibiyet bekliyordum ama bu kadar net ve farklı beklemiyordum açıkcası...Geçen hafta Karabükspor karşısındaki kötü futbol can sıkmıştı...Cüneyt Çakır'ın rezalet penaltı kararı bile kötü oyun nedeni ile ön plana çıkamadı benim açımdan.
Ancak geçen hafta Sneijder sahada olsa skor farklı olabilirdi.O 3 puanı sezon sonu aramayız umarım.
Teknik adam ve yönetimin vasıfsızlığı nedeni ile şampiyonluk ümidi taşımak istemesem de Galatasaray'ın adı yetiyor lig yarışında kalmaya.
Galatasaray'ın kale ve hücumda sıkıntısı yok zaten...Sorun yaratan kısım savunma,bekler ve orta sahanın 6 ve 8 numaranın istikrarsızlığı...Kanatlar,10 numara ve golcü oynayan Podolski ile ligin bu anlamda en iyisi belki de...Yasin,Bruma'ya artık Sinan ve Rodrigues'te eklendi.
Sneijder eğer isterse ve istiyor takımı son maça kadar potada tutar.Bu ligin çok ötesinde bir futbolcu olduğunu tekrar hatırlattı.
De Jong ve Tolga'nın yokluğunda Selçuk'a eşlik eden Josue iyi oynadı ama bunda rakibin zayıflığı etken...İyi takımlara karşı Josue çok sırıtıyor sahada.Ondan bir beklentim yok bu anlamda.
Üç golde direkt asist yapan Sneijder toplam beş gol etki etti. Son golde Sinan'a attığı pas ve Podolski'ye verdiği topuk pası şiir gibiydi.
Dün gol atmayan Podolski bitiriciliği ve final pasları ile Bruma-Yasin'e goller attırdı.Ayrılırsa hele 5 milyon Euro dan az bonservis ile ayrılırsa büyük kayıp olur.Kanatlardan skor anlamında iyi katkı alıyor takım...Yasin 10 , Bruma 7 gol attı şu ana kadar...
Rodrigues,Eren-Sinan oyuna daha erken alınsa maç 7-8 olacak durumdaydı.Bruma'nın gol atıp mental olarak rahatlaması,Sneijder'in bitmeyen isteği ve takımın genel görüntüsü gelecek maçlar için taraftara ümit verdi.
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28 Ocak 2017 Cumartesi

MSN 2017 Yılına İyi Başladı


MSN üçlüsü, 2017 yılına iyi başladı. Messi - 7 maç, 6 gol, 2 asist Suarez - 7 maç, 5 gol, 2 asist Neymar - 6 maç, 3 gol, 1 asist
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BenficaBank


2007 yılından bu yana 21 futbolcu satışından toplam 406 milyon Euro gelir elde etti. Bu dönemdeki en pahalı satışları;
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Lampard : Büyük Lider Drogba


Lampard: "Drogba bir lider, harika bir adam ve beraber oynadığım en iyi oyuncu. Onu defans arkasına kaçırınca bir şeyler olacağını bilirdim"
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27 Ocak 2017 Cuma

Mourinho Kariyeri

Jose Mourinho 54 yaşında. Şampiyonlar Ligi: 🏆🏆 Premier League: 🏆🏆🏆 FA Cup: 🏆 Serie A: 🏆🏆 La Liga: 🏆
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Hafta Sonu Futbol


27 Ocak 2017, Cuma

18:00 Balıkesirspor - Giresunspor (TRT Spor)
22:30 Schalke 04 - Eintracht Frankfurt (Eurosport 2)
22:30 Sporting Charleroi - Zulte Waregem (NTVSpor)
22:45 Marseille - Montpellier (Bein Sports 2)
22:45 Osasuna - Malaga (Bein Sports)
22:55 Derby County - Leicester City (Tivibu)
28 Ocak 2017, Cumartesi

13:00 Denizlispor - Adana Demirspor (TRT Spor)
15:00 Villarreal - Granada (Bein Sports 3)
15:30 Liverpool - Wolverhampton (Tivibu)
16:00 Çaykur Rizespor - Karabükspor (Bein Sports 1)
17:30 Werder Bremen - Bayern München (Eurosport 2)
18:00 Tottenham - Wycombe Wanderers (Tivibu)
18:00 Chelsea - Brentford (Tivibu)
18:15 Deportivo Alaves - Atletico Madrid (Bein Sports 3)
18:30 Gaziantep BBSK - Bandırmaspor (TRT Spor)
19:00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor (Bein Sports 1)
19:00 Antalyaspor - Alanyaspor (Bein Sports 2)
19:00 Lyon - Lille (Bein Sports Kanal 91)
20:00 Lazio - Chievo (Bein Sports 4)
20:30 Bayer Leverkusen - Mönchengladbach (Eurosport 2)
20:30 Eibar - Deportivo La Coruna (Bein Sports 3)
20:30 Southampton - Arsenal (Tivibu)
21:15 Estoril - Porto (Tivibu)
21:45 Heracles - PSV Eindhoven (Tivibu)
22:00 Rennes - Nantes (Bein Sports 4)
22:45 Inter - Pescara (Bein Sports 3)
22:45 Leganes - Celta Vigo (Bein Sports 2)
23:30 Sporting Lisbon - Pacos Ferreira (Tivibu)
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25 Ocak 2017 Çarşamba

Hafta Arası Futbol


25 Ocak 2017, Çarşamba
12:00 Ümraniyespor - Bursaspor (A Spor)
14:00 Osmanlıspor FK - Kırklarelispor (A Spor)
14:00 Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği (A Spor)
16:00 Sivasspor - Medipol Başakşehir (a2 TV)
18:00 Fenerbahçe - Amed Sportif (a2 TV)
20:00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (a2 TV)
21:15 Eibar - Atletico Madrid (Bein Sports 4)
22:30 Westerlo - Anderlecht (NTVSpor)
22:45 Juventus - Milan (Tivibu)
23:00 Monaco - Nancy (Bein Sports)
23:15 Celta Vigo - Real Madrid (Bein Sports 2)
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GS Tarihinde Bir Maçta 5 Gol Atanlar


Galatasaray tarihinde bir maçta 5 gol atan futbolcular:

 Metin Oktay Erdal Keser Tanju Çolak Jardel Podolski
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Podolski'den Jardel Tarifesi 5'lik


Lukas Podolski, Galatasaray formasıyla Mario Jardel'den bu yana bir resmi maçta beş gol atan ilk oyuncu oldu.
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24 Ocak 2017 Salı

Bir Zamanlar Bayern Münih


Böyle fotoğraflar görünce yaşlandık be diyorum.Jurgen Klinsmann, Emil Kostadinov veLothar Matthaus.
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Uche & Jardel


Ülke futboluna gelmiş en iyi stoper ve golcülerden ikisi karşılıklı...2000 senesi GS-FB derbisi.
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CL Tarihi En Başarılı 25 Takım


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