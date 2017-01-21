21 Ocak 2017 Cumartesi

La Liga'da Emre Çolak


Geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesi bitince kimse nereye gidiyorsun demedi açıkcası Emre'ye...Felaket bir sezon geçiren takımda fark yaratmayınca kimse yeni sözleşme ve kalsın diye bir çaba içine girmedi..Bende dahil gitmesine bir tepki vermedik doğal olarak.Yetenekli olduğu kesin.takıma fayda sağladığı dönemde oldu ancak vazgeçilmez olmadı hiç bir zaman.
Avrupa hele İspanya gidebileceği en iyi ligdi bana göre ve şu ana kadar başarılı oldu diyebiliriz.4 asist ile ve asistten bağımsız topu ayağına aldığında oyunu yönlendirmesi ile fark yaratıyor diyebiliriz.
Galatasaray açısından yerine transfer edildi diyebileceğimiz Josue çok kötü bir sezon geçiriyor ve Emre'yi aratır durumda açıkcası...Henüz 25 yaşında ve doğru zamanda kariyeri için iyi bir adım attı kesinlikle...Başarılı olmasından mutlu olacağımız kişilerden biri ,şansı bol olsun.
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Hafta Sonu Futbol


21 Ocak 2017, Cumartesi
13:00 Elazığspor - Manisaspor (TRT Spor)
13:00 Yeni Malatyaspor - Mersin İdmanyurdu (TRT Avaz)
13:30 Akhisar Belediyespor - Kayserispor (Bein Sports 1)
15:00 Eskişehirspor - Balıkesirspor (TRT Türk)
15:00 Espanyol - Granada (Bein Sports 4)
15:30 Liverpool - Swansea City (Smart Spor 2)
16:00 Konyaspor - Rizespor (Bein Sports 1)
17:30 Werder Bremen - Borussia Dortmund (Eurosport 2)
18:00 Stoke City - Manchester United (Smart Spor 2)
18:00 Crystal Palace - Everton (Smart Spor)
18:15 Real Madrid - Malaga (Bein Sports 3)
18:30 Giresunspor - Altınordu (TRT Spor)
19:00 Bursaspor - Adanaspor (Bein Sports 2)
19:00 Karabükspor - Galatasaray (Bein Sports 1)
19:00 Nantes - Paris Saint-Germain (Bein Sports Kanal 91)
19:00 Porto - Rio Ave (Tivibu)
20:30 RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (Eurosport 2)
20:30 Manchester City - Tottenham (Smart Spor 2)
21:15 Maritimo - Sporting Lisbon (Tivibu)
21:45 Feyenoord - Willem II (Tivibu)
22:00 Bordeaux - Toulouse (Bein Sports 4)
22:45 Milan - Napoli (Bein Sports 3)
22:45 Villarreal - Valencia (Bein Sports 2)
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18 Ocak 2017 Çarşamba

Galatasaray 1988


1988-1989 beyaz forma....deplasmanda Psv maçı ...Güzel kadroydu,Liseliler hatta Üniversiteliler bilmez.
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Son 3 Yılın Transfer Harcamaları


En güzel hangimiz battı ? sıralaması... FFP şart tabii ki böyle takımlara.
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Juventus'un Yeni Logosu


Yeni logo yeni forma ile tanıtıldı...Çok sade ama çok şık...Beni tanıyanlar bilir..Forma '' olmuş '' kriterim şöyledir...Eğer akşam dışarı çıkarken kotun üstüne giyilecek kadar güzelse olmuştur.
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17 Ocak 2017 Salı

A.Robben Sözleşme yeniledi.


A.Robben ile Bayern Münih 2018 e kadar sözleşme yeniledi...Galatasaray yönetiminin beceriksizliği,vizyonsuzluğu vb görünce bu fotoğraflar içimizi daha çok acıtıyor sanki...
Avrupa'da futbol anlamında en iyi yönetilen üç kulüp Bayern Münih-Juventus ve Porto bana göre...Üçünün farklı tarzları var mesela,transferler,takım kimyası,finans gücü,vizyon,futbol anlamında büyük beyinler var bu kulüplerde...
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90'lı Yıllar River Plate


Ariel Ortega, Marcelo Gallardo ve Hernan Crespo. İnsan fotoğrafa bakınca vay be diyor resmen.
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20 Sene Olmuş Dile Kolay

Bu maçı izlediğimi net hatırlıyorum 1997 senesi...20 sene geçmiş üzerinden...Ayrıca bu forma denince aklıma gelen topçu net olarak Adrian İlie...
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Buffon'un CL Rüya 11'i


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Keita & Olcan


Yıllar önce Galatasaray-Gaziantepspor maçından bir fotoğraf...Keita ne akardı sağ kanattan be yaldır yaldır...Güzel günlerdi.
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Hafta Arası Futbol

17 Ocak 2017, Salı
14:00 İnegölspor - Çaykur Rizespor (A Spor)
17:00 Atiker Konyaspor - Kızılcabölükspor (A Spor)
17:45 Bursaspor - Akhisar Belediyespor (a2 TV)
19:45 Elazığspor - Galatasaray (ATV)
23:00 Inter - Bologna (Tivibuspor)
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16 Ocak 2017 Pazartesi

Garry Rodrigues'in Bonservis Bedeli


Bugüne kadar az ödenmiş şimdi 3,5 fazla söylemini doğru bulmuyorum...Didier Drogba'da 26 yaşına kadar yani Marsilya'ya transferine kadar çok az bonservis ödenmiş futbolcuydu..Bu veri ile biri için iyi ya da kötü diye yorum yapmak mantıklı değil.
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2016-2017 Arda Turan


Arda Turan, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. 22 maç 12 gol 6 asist
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14 Ocak 2017 Cumartesi

Afrika Kupası Başlarken


Yarın başlayacak Afrika Kupası'na en çok oyuncu gönderen ülkeler: 🇫🇷 57 🇬🇧 37 🇹🇳 18 🇵🇹 18 🇹🇷 18 🇪🇸 18 🇧🇪 16 🇪🇬 14
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Mesut Özil & Milan Baros


13 Ocak 2009 | Mesut Özil & Milan Baros (Galatasaray - Werder Bremen)
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Sosyal Medyanın Zirvesi Galatasaray


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Ahmet Çalık Galatasaray'da


Galatasaray'ın ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı stoper Ahmet Çalık, ilk röportajını GSTV'ye verdi.
3 numaralı Galatasaray formasını sırtına geçiren Ahmet, Deniz Gülen'e, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hayal ettiğim kulübe, hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada milli takımdan ağabeylerim var, onların da bana yardımcı olacağına inanıyorum. Adaptasyon sürecini hemen atlatıp elimden geleni yapmak, çok çalışmak istiyorum. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır; ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim" dedi.
Transfer süreci ile ilgili konuşan Ahmet Çalık, menajerinin telefonuyla futbol kariyerinin yön değiştirdiğini söyledi ve şöyle devam etti: "Evde oturuyordum; söylentiler vardı, kesin mi değil mi bilmiyordum. Menajerim aradı, 'İnşallah Galatasaray olacak' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Önce babama söyledim; o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü; biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek ediyorum."
"Bir an evvel Galatasaray taraftarıyla buluşmak istiyorum" ifadelerini kullanan yeni transferimiz, "Çok sabırsızım bir an önce Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak, taraftarımızla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasınlar; bizler her zaman onlar için savaşacağız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray resmi internet sitesinden alıntıdır


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13 Ocak 2017 Cuma

Hafta Sonu Futbol



13 Ocak 2017, Cuma
20:00 Bursaspor - Trabzonspor (BeIN Sports 1)
22:45 Lille - Saint-Etienne (BeIN Sports 2)

14 Ocak 2017, Cumartesi

13:00 Yeni Malatyaspor - Medicana Sivasspor (TRT Spor)
13:00 Ümraniyespor - Balıkesirspor (TRT Avaz)
13:30 Karabükspor - Akhisar Belediyespor (BeIN Sports)
13:30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor (BeIN Sports 2)
13:30 İnegölspor - Menemen Belediyespor (Kanal 16 Bursa)
15:00 Leganes - Athletic Bilbao (BeIN Sports 4)
15:30 Tottenham - West Bromwich (Smart Spor 2)
16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor (BeIN Sports)
16:00 Elazığspor - Şanlıurfaspor (TRT Avaz)
18:00 Swansea City - Arsenal (Smart Spor 2)
18:00 West Ham United - Crystal Palace (Smart Spor)
18:15 Barcelona - Las Palmas (BeIN Sports 3)
18:30 Manisaspor - Boluspor (TRT Spor)
19:00 Atiker Konyaspor - Galatasaray (BeIN Sports)
19:00 Rennes - Paris Saint-Germain (BeIN Sports 4)
20:30 Atletico Madrid - Real Betis (BeIN Sports 2)
20:30 Leicester City - Chelsea (Smart Spor 2)
21:15 Chaves - Sporting Lisbon (Tivibu)
21:45 PSV Eindhoven - Excelsior (Tivibu)
22:00 Lorient - Guingamp (BeIN Sports 4)
22:45 Inter - Chievo (BeIN Sports 2)
22:45 Deportivo La Coruna - Villarreal (BeIN Sports 3)
15 Ocak 2017, Pazar

13:00 Bandırmaspor - Samsunspor (TRT Avaz)
13:00 Göztepe - Denizlispor (TRT Spor)
13:00 Gümüşhanespor - 1461 Trabzon (Çay TV Rize)
13:30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği (BeINSports)
14:00 Valencia - Espanyol (BeINSports3)
14:30 Eskişehirspor - Altınordu (TRT Avaz)
14:30 Cagliari - Genoa (BeINSports2)
14:30 Roda - Feyenoord (Tivibu)
16:00 Gaziantepspor - Antalyaspor (BeINSports)
16:30 PEC Zwolle - Ajax (Tivibu)
16:30 Vitesse - Twente (Tivibu)
16:30 Everton - Manchester City (Smart Spor 2)
17:00 Napoli - Pescara (Lig TV Digiturk Kanal 91)
17:00 Udinese - Roma (BeINSports2)
18:30 Adana Demirspor - Mersin İdmanyurdu (TRT Spor)
19:00 Fenerbahçe - Adanaspor (BeINSports)
19:00 Caen - Lyon (BeINSports2)
19:00 Manchester United - Liverpool (Smart Spor 2)
20:30 Sporting Gijon - Eibar (BeINSports4)
21:00 Porto - Moreirense (Tivibu)
22:45 Fiorentina - Juventus (BeINSports2)
22:45 Sevilla - Real Madrid (BeINSports3)
23:00 Marsilya - Monaco (BeINSports4)
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5 ligde En Uzun Yenilmezlik Serileri


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Real Madrid'in 40 maçlık yenilmezlik Serisi


40 maçlık yenilmezlik serisiyle Barcelona'yı geride bıraktı, İspanya rekorunu kırdı.
3-1 olmuş maçı 3-3 e getirip rekoru kırdılar...
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