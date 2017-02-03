3 Şubat 2017 Cuma

WS#10


Wesley Sneijder, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig oyuncuları arasında 2 farklı maçta 3 asist yapan tek oyuncu.
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Ronaldinho & Messi & Eto'o


Ronaldinho: "Messi, Neymar, Suarez üçlüsü Barcelona'da tarih yazdı ama Messi, Eto'o ve benim olduğum üçlüyü tercih ederim, biz de tarih yazdık."
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F.Totti & Muhammed Ali


Spalletti: "Totti, futbolun Muhammed Ali'si. Her zaman nakavt etmek için açık arıyor. Eğer sahadaysa topu ona vermek en iyisi"
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Hafta Sonu Futbol


3 Şubat 2017, Cuma
15:00 BB Erzurumspor - Bucaspor (KardelenTV)
22:30 Hamburg - Bayer Leverkusen (Eurosport 2)
22:30 Lokeren - Anderlecht (NTVSpor)
22:45 Deportivo La Coruna - Real Betis (Bein Sports)
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2 Şubat 2017 Perşembe

Kırmızı Çizgiden Taşanlar

Keyifle izlediğim bir program açıkcası...Üslup rahat sanki TV de canlı yayın değil arkadaş ortamı gibi...Erbatur Ergenekon yıllardır hem NTVSpor hem de sosyal medyadan tanıdığımız işinin hakkını veren çok kaliteli genç bir spor yayıncısı...Mehmet Ayan radyo kökenli tanınan çoğu kişiye tarzı itici gelse de aslında zeki ve net konuşan bir kişi...Ancak programı asıl izleme sebebim Serdar Ali Çelikler..Yazılarını kaçırmam ama TV de de fark yaratan biri.Futbol değil siyaset yazsa Ahmet Hakan kadar tanınan ,etkili bir yazar olur eminim. Kıvrak zekası,üslubu tam TV yıldızı olacak seviyede bana göre...Son programdan bazı yorumları şu şekilde...

Serdar Ali Çelikler:

"Bu sezon birisi Nisan'da şampiyon olacak ise o Beşiktaş'tır. Mayıs'a kalırsa iş başka...
"Son 5-6 haftaya G.Saray ile kafa kafaya girersen ne olduğunu anlamadan gider şampiyonluk. F.Bahçe bunu hep yaşıyor."
"Alex babamın oğlu mu abi? Ama her sene 15 gol atıyordu bana. Neymiş? Koşmuyormuş. Hadi canım oradan."
"120 km koş ... Talisca geliyor, uzak köşeye 'tık'. Yetenek abi yetenek. Bırakın bu rakam işlerini. Yeteneğe inanın."
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Bir Zamanlar Emre & Adebayor


9 Nisan 2007 Emre Belözoğlu & Emmanuel Adebayor (Newcastle United - Arsenal)
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Bir Fotoğraf 4 Efsane


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1 Şubat 2017 Çarşamba

Drogba'dan Galatasaray Açıklaması



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Süper Lig 19. Hafta Puan Durumu


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Türkiye Kupası Maç Programı


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M.United 4 Koldan Geliyor


M.United , bu sezon 4 kulvarda mücadelesini sürdüren tek İngiliz takımı... Premier League ✅ FA Cup ✅ Lig Kupası ✅ UEFA Avrupa Ligi ✅
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30 Ocak 2017 Pazartesi

Maradona & Rijkaard


Bir zamanlar İtalya...Napoli-Milan maçından iki efsane futbolcu.
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29 Ocak 2017 Pazar

ASY Arena'da 300. Gol


GS’ın Arena’daki 300. golünü Yasin Öztekin kaydetti ⚽️1.Servet ⚽️50.Elmander ⚽️100.Drogba ⚽️150.Sneijder ⚽️200.Hakan ⚽️250.Selçuk
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Bruma'nın Bedeli


Lige damga vuruyor..7 gol ve 5 asist...Ancak hala aynı görüşteyim...Türkiye liginden bir futbolcuya 25-30 milyon Euro luk teklif gelmesi imkansıza yakın...Sözleşme yenilendikten sonra kalırsa üzülmem.Çünkü iyi futbol iyi futbolcular ile oynanır ve Bruma iyi futbolcu ayrıca hala gelişime açık. Gelecek teklif 18-20 milyon Euro arası olursa bana göre satılmalı, ederini buldu der geçerim.
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Sneijder Şampiyonluk İçin X Faktör


Sneijder'in gol ve asist rakamları

2012 - 2013 = 16 maç, 4 gol 1 asist
2013 - 2014 = 42 maç, 17 gol 9 asist
2014 - 2015 = 44 maç, 14 gol 7 asist
2015 - 2016 = 40 maç, 5 gol 10 asist
2016 - 2017 = 20 maç, 2 gol 13 asist
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Galatasaray: 6 - Akhisarspor :0

Arena'da galibiyet bekliyordum ama bu kadar net ve farklı beklemiyordum açıkcası...Geçen hafta Karabükspor karşısındaki kötü futbol can sıkmıştı...Cüneyt Çakır'ın rezalet penaltı kararı bile kötü oyun nedeni ile ön plana çıkamadı benim açımdan.
Ancak geçen hafta Sneijder sahada olsa skor farklı olabilirdi.O 3 puanı sezon sonu aramayız umarım.
Teknik adam ve yönetimin vasıfsızlığı nedeni ile şampiyonluk ümidi taşımak istemesem de Galatasaray'ın adı yetiyor lig yarışında kalmaya.
Galatasaray'ın kale ve hücumda sıkıntısı yok zaten...Sorun yaratan kısım savunma,bekler ve orta sahanın 6 ve 8 numaranın istikrarsızlığı...Kanatlar,10 numara ve golcü oynayan Podolski ile ligin bu anlamda en iyisi belki de...Yasin,Bruma'ya artık Sinan ve Rodrigues'te eklendi.
Sneijder eğer isterse ve istiyor takımı son maça kadar potada tutar.Bu ligin çok ötesinde bir futbolcu olduğunu tekrar hatırlattı.
De Jong ve Tolga'nın yokluğunda Selçuk'a eşlik eden Josue iyi oynadı ama bunda rakibin zayıflığı etken...İyi takımlara karşı Josue çok sırıtıyor sahada.Ondan bir beklentim yok bu anlamda.
Üç golde direkt asist yapan Sneijder toplam beş gol etki etti. Son golde Sinan'a attığı pas ve Podolski'ye verdiği topuk pası şiir gibiydi.
Dün gol atmayan Podolski bitiriciliği ve final pasları ile Bruma-Yasin'e goller attırdı.Ayrılırsa hele 5 milyon Euro dan az bonservis ile ayrılırsa büyük kayıp olur.Kanatlardan skor anlamında iyi katkı alıyor takım...Yasin 10 , Bruma 7 gol attı şu ana kadar...
Rodrigues,Eren-Sinan oyuna daha erken alınsa maç 7-8 olacak durumdaydı.Bruma'nın gol atıp mental olarak rahatlaması,Sneijder'in bitmeyen isteği ve takımın genel görüntüsü gelecek maçlar için taraftara ümit verdi.
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28 Ocak 2017 Cumartesi

MSN 2017 Yılına İyi Başladı


MSN üçlüsü, 2017 yılına iyi başladı. Messi - 7 maç, 6 gol, 2 asist Suarez - 7 maç, 5 gol, 2 asist Neymar - 6 maç, 3 gol, 1 asist
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BenficaBank


2007 yılından bu yana 21 futbolcu satışından toplam 406 milyon Euro gelir elde etti. Bu dönemdeki en pahalı satışları;
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Lampard : Büyük Lider Drogba


Lampard: "Drogba bir lider, harika bir adam ve beraber oynadığım en iyi oyuncu. Onu defans arkasına kaçırınca bir şeyler olacağını bilirdim"
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27 Ocak 2017 Cuma

Mourinho Kariyeri

Jose Mourinho 54 yaşında. Şampiyonlar Ligi: 🏆🏆 Premier League: 🏆🏆🏆 FA Cup: 🏆 Serie A: 🏆🏆 La Liga: 🏆
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