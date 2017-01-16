16 Ocak 2017 Pazartesi

Garry Rodrigues'in Bonservis Bedeli


Bugüne kadar az ödenmiş şimdi 3,5 fazla söylemini doğru bulmuyorum...Didier Drogba'da 26 yaşına kadar yani Marsilya'ya transferine kadar çok az bonservis ödenmiş futbolcuydu..Bu veri ile biri için iyi ya da kötü diye yorum yapmak mantıklı değil.
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2016-2017 Arda Turan


Arda Turan, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. 22 maç 12 gol 6 asist
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14 Ocak 2017 Cumartesi

Afrika Kupası Başlarken


Yarın başlayacak Afrika Kupası'na en çok oyuncu gönderen ülkeler: 🇫🇷 57 🇬🇧 37 🇹🇳 18 🇵🇹 18 🇹🇷 18 🇪🇸 18 🇧🇪 16 🇪🇬 14
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Mesut Özil & Milan Baros


13 Ocak 2009 | Mesut Özil & Milan Baros (Galatasaray - Werder Bremen)
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Sosyal Medyanın Zirvesi Galatasaray


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Ahmet Çalık Galatasaray'da


Galatasaray'ın ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı stoper Ahmet Çalık, ilk röportajını GSTV'ye verdi.
3 numaralı Galatasaray formasını sırtına geçiren Ahmet, Deniz Gülen'e, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hayal ettiğim kulübe, hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada milli takımdan ağabeylerim var, onların da bana yardımcı olacağına inanıyorum. Adaptasyon sürecini hemen atlatıp elimden geleni yapmak, çok çalışmak istiyorum. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır; ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim" dedi.
Transfer süreci ile ilgili konuşan Ahmet Çalık, menajerinin telefonuyla futbol kariyerinin yön değiştirdiğini söyledi ve şöyle devam etti: "Evde oturuyordum; söylentiler vardı, kesin mi değil mi bilmiyordum. Menajerim aradı, 'İnşallah Galatasaray olacak' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Önce babama söyledim; o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü; biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek ediyorum."
"Bir an evvel Galatasaray taraftarıyla buluşmak istiyorum" ifadelerini kullanan yeni transferimiz, "Çok sabırsızım bir an önce Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak, taraftarımızla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasınlar; bizler her zaman onlar için savaşacağız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray resmi internet sitesinden alıntıdır


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13 Ocak 2017 Cuma

Hafta Sonu Futbol



13 Ocak 2017, Cuma
20:00 Bursaspor - Trabzonspor (BeIN Sports 1)
22:45 Lille - Saint-Etienne (BeIN Sports 2)

14 Ocak 2017, Cumartesi

13:00 Yeni Malatyaspor - Medicana Sivasspor (TRT Spor)
13:00 Ümraniyespor - Balıkesirspor (TRT Avaz)
13:30 Karabükspor - Akhisar Belediyespor (BeIN Sports)
13:30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor (BeIN Sports 2)
13:30 İnegölspor - Menemen Belediyespor (Kanal 16 Bursa)
15:00 Leganes - Athletic Bilbao (BeIN Sports 4)
15:30 Tottenham - West Bromwich (Smart Spor 2)
16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor (BeIN Sports)
16:00 Elazığspor - Şanlıurfaspor (TRT Avaz)
18:00 Swansea City - Arsenal (Smart Spor 2)
18:00 West Ham United - Crystal Palace (Smart Spor)
18:15 Barcelona - Las Palmas (BeIN Sports 3)
18:30 Manisaspor - Boluspor (TRT Spor)
19:00 Atiker Konyaspor - Galatasaray (BeIN Sports)
19:00 Rennes - Paris Saint-Germain (BeIN Sports 4)
20:30 Atletico Madrid - Real Betis (BeIN Sports 2)
20:30 Leicester City - Chelsea (Smart Spor 2)
21:15 Chaves - Sporting Lisbon (Tivibu)
21:45 PSV Eindhoven - Excelsior (Tivibu)
22:00 Lorient - Guingamp (BeIN Sports 4)
22:45 Inter - Chievo (BeIN Sports 2)
22:45 Deportivo La Coruna - Villarreal (BeIN Sports 3)
15 Ocak 2017, Pazar

13:00 Bandırmaspor - Samsunspor (TRT Avaz)
13:00 Göztepe - Denizlispor (TRT Spor)
13:00 Gümüşhanespor - 1461 Trabzon (Çay TV Rize)
13:30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği (BeINSports)
14:00 Valencia - Espanyol (BeINSports3)
14:30 Eskişehirspor - Altınordu (TRT Avaz)
14:30 Cagliari - Genoa (BeINSports2)
14:30 Roda - Feyenoord (Tivibu)
16:00 Gaziantepspor - Antalyaspor (BeINSports)
16:30 PEC Zwolle - Ajax (Tivibu)
16:30 Vitesse - Twente (Tivibu)
16:30 Everton - Manchester City (Smart Spor 2)
17:00 Napoli - Pescara (Lig TV Digiturk Kanal 91)
17:00 Udinese - Roma (BeINSports2)
18:30 Adana Demirspor - Mersin İdmanyurdu (TRT Spor)
19:00 Fenerbahçe - Adanaspor (BeINSports)
19:00 Caen - Lyon (BeINSports2)
19:00 Manchester United - Liverpool (Smart Spor 2)
20:30 Sporting Gijon - Eibar (BeINSports4)
21:00 Porto - Moreirense (Tivibu)
22:45 Fiorentina - Juventus (BeINSports2)
22:45 Sevilla - Real Madrid (BeINSports3)
23:00 Marsilya - Monaco (BeINSports4)
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5 ligde En Uzun Yenilmezlik Serileri


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Real Madrid'in 40 maçlık yenilmezlik Serisi


40 maçlık yenilmezlik serisiyle Barcelona'yı geride bıraktı, İspanya rekorunu kırdı.
3-1 olmuş maçı 3-3 e getirip rekoru kırdılar...
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Luis Suarez'in Barcelona kariyeri


Maç: 120 Gol: 100 Asist: 60
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Dünya Küçük



Baroni ve Kazım, Corinthians'ta buluştu.
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12 Ocak 2017 Perşembe

Hasan Şaş Hayranı GR


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Kazanma Yüzdesi LE / Barcelona


İlk 150 maç sonunda hocalarının kazanma yüzdeleri
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Garry Rodrigues Galatasaray'da

27 Kasım 1990 Hollanda doğumlu Rodrigues, milli takım olarak Yeşil Burun Adaları'nı tercih eden bir isim... Futbola 14 yaşında Feyenoord altyapısında başlayan Rodrigues, 2007'de yeşil sahadaki kariyerine Portekiz'de Real Sport Clube ile devam etti. İlk A takım tecrübesini 19 yaşında Hollanda'nın XerxesDZB takımıyla yaşayan kanat oyuncusu, ilk büyük transferini ise 2012'de ADO Den Haag'a yaptı.
1+1 yıllık sözleşmenin ilk bölümünü Dordrecht'te kiralık olarak geçiren Garry, buradaki altı aylık perfromansıyla Levski Sofya'nın dikkatini çekti. 2013 kış transfer döneminde Bulgaristan'a transfer olan Hollanda doğumlu oyuncu 2013 Bulgaristan Kupası finalinde takımı adına maçı uzatmalara getiren golü kaydetse de Levski penaltılar sonunda elendi.

Rodrigues 2013'ün ikinci bölümüne hızlı başladı. Ligde 11, kupada ise 3 gol atan oyuncu takımının ligde ilk 3 sırada tutunmasını sağladı. Buradaki iyi futbolu ona La Liga'nın kapılarını açtı. 2014 Ocak'ta Elche'ye kiralık olarak giden Rodrigues 10 maçta 1 gol 2 asist üretti. 2014-15 sezonunda İspanyol ekibi ile 32 maça çıkan Rodrigues, kariyerine Yunanistan'da devam etme kararı aldı.

PAOK ile 2015-16 sezonunda 36 maça çıkan Rodrigues 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımı ise normal sezonu 4. sırada play-off grubunu ise lider bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Bir sonraki yıl Kupa 1 elemesinde Ajax'a mağlup olan PAOK, öne elemede Dinamo Tiflis'i geçip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Rodrigues elemelerde 1, gruplarda da 2 gol kaydederek takımın bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı. Ligde ise 11'i ilk 11 olmak üzere 12 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.
* Galatasaray resmi internet sitesinden alıntıdır.
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Ronaldo & Tugay


11 Ocak 2006 Cristiano Ronaldo & Tugay Kerimoğlu (Blackburn Rovers - Manchester United)
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300 MSN


Messi (124).. Neymar (76).. Suárez (100) .. Birlikte oynamaya başladıkları günden bu yana 300 resmi gole imza attılar..
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10 Ocak 2017 Salı

Sevilla'nın Son 15 Yılı


Sevilla'nın son 15 yılda aldığı ve sattığı futbolculardan oluşan ideal bir 11. Kadronun maliyeti 42,5 milyon €, getirisi ise 235,4 milyon €.
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FIFA Yılın 11'i


FIFA tarafından belirlenen yılın en iyi 11'i belli oldu.
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CR7 / 2016


2016 yılında Cristiano Ronaldo: 🏆 Euro 2016 🏆 Şampiyonlar Ligi 🏆 UEFA Süper Kupa 🏆 Dünya Kulüpler 🥇 Ballon d'Or 🥇 FIFA Yılın Futbolcusu
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8 Ocak 2017 Pazar

Mourinho'nun Vefası


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