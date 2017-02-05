5 Şubat 2017 Pazar

Efsane Solak Hagi


Serdar Ali Çelikler: "Dünyada hiç kimse Sabri Ugan'dan daha güzel Hagi diyemez."
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Böyle Kravat Olmaz Olsun


Sir Bobby Robson ve Ronaldo'nun Barcelona günleri
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EPL'de Şampiyon Belli...2.Kim Olacak?


Chelsea şampi... diyebiliriz...İkincilik için müthiş bir mücadele var.
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Messi / 27


Barcelona formasıyla 27. frikik golünü atan Lionel Messi, Ronald Koeman'ı geçerek kulüp tarihinin en çok frikik golü atan oyuncusu oldu.
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10'u Unutmak Mümkün Mü?


İyi ki doğmuşsun Hagi ve iyi ki Galatasaray'a gelmişsin...Senin için ne yazsak eksik kalır.Nice Senelere.
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4 Şubat 2017 Cumartesi

Seneler Önce Seneler Sonra


Çok zaman önce bu blogta Rijkaard ve küçük bir çocuk olan Sneijder fotoğrafı paylaşmış ve Hagi-Arda'nın böyle bir fotoğrafı var mı diye sormuştum...Onların var mı bilmem ama Trabzonspor kalecisi Onur ile yıldızı yeni parlayan Yusuf'un sosyal medyaya fatoğrafı düştü...Kuşkusuz çok güzel bir anı Yusuf için.
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3 Şubat 2017 Cuma

WS#10


Wesley Sneijder, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig oyuncuları arasında 2 farklı maçta 3 asist yapan tek oyuncu.
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Ronaldinho & Messi & Eto'o


Ronaldinho: "Messi, Neymar, Suarez üçlüsü Barcelona'da tarih yazdı ama Messi, Eto'o ve benim olduğum üçlüyü tercih ederim, biz de tarih yazdık."
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F.Totti & Muhammed Ali


Spalletti: "Totti, futbolun Muhammed Ali'si. Her zaman nakavt etmek için açık arıyor. Eğer sahadaysa topu ona vermek en iyisi"
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Hafta Sonu Futbol


3 Şubat 2017, Cuma
15:00 BB Erzurumspor - Bucaspor (KardelenTV)
22:30 Hamburg - Bayer Leverkusen (Eurosport 2)
22:30 Lokeren - Anderlecht (NTVSpor)
22:45 Deportivo La Coruna - Real Betis (Bein Sports)
4 Şubat 2017, Cumartesi

14:00 Tuzlaspor - Sivasspor (A Spor)
15:00 BB Erzurumspor - Bucaspor (KardelenTV)
15:00 Malaga - Espanyol (Bein Sports)
15:30 Chelsea - Arsenal (Smart Spor 2)
16:15 Gençlerbirliği - Kayserispor (ATV)
17:30 Bayern München - Schalke 04 (Eurosport 2)
18:00 Hull City - Liverpool (Smart Spor 2)
18:00 Southampton - West Ham United (Smart Spor)
18:15 Barcelona - Athletic Bilbao (Bein Sports 2)
18:30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor (A Spor)
19:00 Monaco - Nice (Bein Sports)
20:30 Medipol Başakşehir - Galatasaray (ATV)
20:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig (Eurosport 2)
20:30 Atletico Madrid - Leganes (Bein Sports 4)
20:30 Tottenham - Middlesbrough (Smart Spor 2)
21:45 AZ Alkmaar - PSV Eindhoven (Tivibu)
22:00 Dijon - Paris Saint-Germain (Bein Sports 2)
22:45 Bologna - Napoli (Bein Sports 4)
22:45 Valencia - Eibar (Bein Sports 3)
23:30 Porto - Sporting Lisbon (Tivibu)
5 Şubat 2017, Pazar

12:30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor (A Spor)
14:00 Sevilla - Villarreal (Bein Sports)
14:30 Milan - Sampdoria (Bein Sports 2)
14:30 Roda - Ajax (Tivibu)
15:30 Torku Konyaspor - Ümraniyespor (A Spor)
16:15 Kasımpaşa - Osmanlıspor FK (ATV)
16:30 Club Brugge - Sporting Charleroi (NTVSpor)
16:30 Twente - Feyenoord (Tivibu)
16:30 Manchester City - Swansea City (Smart Spor 2)
17:00 Toulouse - Angers (Bein Sports Kanal 91)
17:00 Pescara - Lazio (Bein Sports)
17:30 Augsburg - Werder Bremen (Eurosport 2)
18:15 Sporting Gijon - Deportivo Alaves (Bein Sports 3)
19:00 Nantes - Nancy (Bein Sports 2)
19:00 Leicester City - Manchester United (Smart Spor 2)
19:30 Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 (Eurosport 2)
20:00 Palermo - Crotone (Bein Sports 4)
20:30 Beşiktaş - Fenerbahçe (ATV)
20:30 Real Sociedad - Osasuna (Bein Sports 3)
22:45 Juventus - Inter (Bein Sports 3)
22:45 Celta Vigo - Real Madrid (ERTELENDİ)
23:00 Saint-Etienne - Lyon (Bein Sports 4)
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2 Şubat 2017 Perşembe

Kırmızı Çizgiden Taşanlar

Keyifle izlediğim bir program açıkcası...Üslup rahat sanki TV de canlı yayın değil arkadaş ortamı gibi...Erbatur Ergenekon yıllardır hem NTVSpor hem de sosyal medyadan tanıdığımız işinin hakkını veren çok kaliteli genç bir spor yayıncısı...Mehmet Ayan radyo kökenli tanınan çoğu kişiye tarzı itici gelse de aslında zeki ve net konuşan bir kişi...Ancak programı asıl izleme sebebim Serdar Ali Çelikler..Yazılarını kaçırmam ama TV de de fark yaratan biri.Futbol değil siyaset yazsa Ahmet Hakan kadar tanınan ,etkili bir yazar olur eminim. Kıvrak zekası,üslubu tam TV yıldızı olacak seviyede bana göre...Son programdan bazı yorumları şu şekilde...

Serdar Ali Çelikler:

"Bu sezon birisi Nisan'da şampiyon olacak ise o Beşiktaş'tır. Mayıs'a kalırsa iş başka...
"Son 5-6 haftaya G.Saray ile kafa kafaya girersen ne olduğunu anlamadan gider şampiyonluk. F.Bahçe bunu hep yaşıyor."
"Alex babamın oğlu mu abi? Ama her sene 15 gol atıyordu bana. Neymiş? Koşmuyormuş. Hadi canım oradan."
"120 km koş ... Talisca geliyor, uzak köşeye 'tık'. Yetenek abi yetenek. Bırakın bu rakam işlerini. Yeteneğe inanın."
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Bir Zamanlar Emre & Adebayor


9 Nisan 2007 Emre Belözoğlu & Emmanuel Adebayor (Newcastle United - Arsenal)
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Bir Fotoğraf 4 Efsane


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1 Şubat 2017 Çarşamba

Drogba'dan Galatasaray Açıklaması



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Süper Lig 19. Hafta Puan Durumu


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Türkiye Kupası Maç Programı


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M.United 4 Koldan Geliyor


M.United , bu sezon 4 kulvarda mücadelesini sürdüren tek İngiliz takımı... Premier League ✅ FA Cup ✅ Lig Kupası ✅ UEFA Avrupa Ligi ✅
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30 Ocak 2017 Pazartesi

Maradona & Rijkaard


Bir zamanlar İtalya...Napoli-Milan maçından iki efsane futbolcu.
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29 Ocak 2017 Pazar

ASY Arena'da 300. Gol


GS’ın Arena’daki 300. golünü Yasin Öztekin kaydetti ⚽️1.Servet ⚽️50.Elmander ⚽️100.Drogba ⚽️150.Sneijder ⚽️200.Hakan ⚽️250.Selçuk
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Bruma'nın Bedeli


Lige damga vuruyor..7 gol ve 5 asist...Ancak hala aynı görüşteyim...Türkiye liginden bir futbolcuya 25-30 milyon Euro luk teklif gelmesi imkansıza yakın...Sözleşme yenilendikten sonra kalırsa üzülmem.Çünkü iyi futbol iyi futbolcular ile oynanır ve Bruma iyi futbolcu ayrıca hala gelişime açık. Gelecek teklif 18-20 milyon Euro arası olursa bana göre satılmalı, ederini buldu der geçerim.
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