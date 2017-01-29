Arena'da galibiyet bekliyordum ama bu kadar net ve farklı beklemiyordum açıkcası...Geçen hafta Karabükspor karşısındaki kötü futbol can sıkmıştı...Cüneyt Çakır'ın rezalet penaltı kararı bile kötü oyun nedeni ile ön plana çıkamadı benim açımdan.
Ancak geçen hafta Sneijder sahada olsa skor farklı olabilirdi.O 3 puanı sezon sonu aramayız umarım.
Teknik adam ve yönetimin vasıfsızlığı nedeni ile şampiyonluk ümidi taşımak istemesem de Galatasaray'ın adı yetiyor lig yarışında kalmaya.
Galatasaray'ın kale ve hücumda sıkıntısı yok zaten...Sorun yaratan kısım savunma,bekler ve orta sahanın 6 ve 8 numaranın istikrarsızlığı...Kanatlar,10 numara ve golcü oynayan Podolski ile ligin bu anlamda en iyisi belki de...Yasin,Bruma'ya artık Sinan ve Rodrigues'te eklendi.
Sneijder eğer isterse ve istiyor takımı son maça kadar potada tutar.Bu ligin çok ötesinde bir futbolcu olduğunu tekrar hatırlattı.
De Jong ve Tolga'nın yokluğunda Selçuk'a eşlik eden Josue iyi oynadı ama bunda rakibin zayıflığı etken...İyi takımlara karşı Josue çok sırıtıyor sahada.Ondan bir beklentim yok bu anlamda.
Üç golde direkt asist yapan Sneijder toplam beş gol etki etti. Son golde Sinan'a attığı pas ve Podolski'ye verdiği topuk pası şiir gibiydi.
Dün gol atmayan Podolski bitiriciliği ve final pasları ile Bruma-Yasin'e goller attırdı.Ayrılırsa hele 5 milyon Euro dan az bonservis ile ayrılırsa büyük kayıp olur.Kanatlardan skor anlamında iyi katkı alıyor takım...Yasin 10 , Bruma 7 gol attı şu ana kadar...
Rodrigues,Eren-Sinan oyuna daha erken alınsa maç 7-8 olacak durumdaydı.Bruma'nın gol atıp mental olarak rahatlaması,Sneijder'in bitmeyen isteği ve takımın genel görüntüsü gelecek maçlar için taraftara ümit verdi.