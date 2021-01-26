26 Ocak 2021 Salı

Kerem Ümit Veriyor


 Galatasaray'da Kerem artık daha fazla süre almayı hak ediyor bana göre. Çalım,hız,adam eksiltme özelliği ile en az 45 dk izlemeliyiz. Emre Akbaba gol atsın ya da atmasın takımı 10 kişi oynatıyor günümüz futbolunda.

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