Terim Bombayı Patlattı

Hem ilk 11 oyuncularımı hem de sonradan giren oyuncularımı tebrik ediyorum. Umarım televizyon başında seyreden tüm futbolseverlerin ve bizim bu futbolumuzu özleyen Galatasaraylıların bir nebze keyfi yerine gelmiştir. Oyuna bakacak olursak, erken gol bulmak bizim gibi takımlar için çok önemli bir avantaj. Gençlerbirliği takımına da geçmiş olsun; ama bu skorun ve ortaya güzel oyunun çıkmasının sebebi de Gençlerbirliği'nin oynama isteğiydi. Ne olursa olsun. Farklı da yenilseniz bu çok önemli bir düşünce. O yüzden hem geçmiş olsun diyorum hem de kendilerini kutluyorum. Dolayısıyla futbol adına güzel şeyler ortaya çıktı. Hem güzel goller hem güzel aksiyonlar oldu. Hem defansta hem ofansta hakikaten güzel bir futbol ortaya koyan takımımı kutluyorum. Maç 6-0 kazanılmış ve iyi oynanılmış. 0-0 iken veya mağlup olurken söyleyeceğimize bazı şeyleri şimdi söyleyelim. Bileğe basılıp atılan tek oyuncu Seri. Bugün Taylan'a yapılanlar için sevgili Halil Umut Meler hiç olmazsa çağırsaydı. Bu birincisi. Aynı pozisyonda Muslera'nın ayağı kırıldı. Unutmayalım. Ofsaytın devamında. Pozisyon da ofsayttı. Üçüncüsü Arda'ya yapılan kafa darbesi hiç masum değil. Halil hoca.. Maçtan önce veya sonra ne bir yöneticimiz ne biz herhangi bir şey söylemiyoruz. Bu, rahatsız olmadığımız anlamına gelmiyor. 1 saniye sonra analistlerimiz özel bir şekilde hazırlayıp önümüzde koyuyorlar. İnsan bir çağırır Arda'ya kafa darbesi masum mu değil mi? Oyun 0-0 da olabilir. Rica ediyorum. Biraz daha hassas olurlarsa memnun olurum. Oyun o zaman farklı devam ederken ona göre faul verelim.. Hayır! Kim ikaz etti, kim ne dedi onu aramıyorum. Biraz daha hassas olmalarını rica ediyorum. Nezaket içerisinde devam ediyoruz ama lütfen.. Bu kurallar çok önemli kurallar. Sadece bize işlemesin.
Transferle ilgili söylenecek şudur. Birçok isim çıkıyor. Bunların birçoğu ile alakamız yok. Listemizi verdik. Aşağı yukarı herkes biliyor. Ancak Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var. Çok fazla imkanımız var da transfer yapmıyormuşuz gibi bir durum yok. Tam tersi, olmayan imkanları daha fazla zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben yönetimimizin elinden geleni yapacağına inanıyorum. Hatta elinden gelenin fazlasını yapmalarını da istiyorum açıkçası. Evet İrfan'ı istiyoruz. Onyekuru'yu istiyoruz. Mohamad'i istiyoruz. Birkaç oyuncu daha istiyoruz. Öyle bir liste verdim. Sayın başkan ve yönetimimizden ümit ediyorum ki değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız. Bazı oyuncularımızla yollarımızı ayıracağız. Bildiğiniz gibi genellikle hamleleri ocakta yapıyoruz. Geriye baktığınızda temmuz ayında rakamsal olarak hiçbir şey harcamadık. Yalnızca Etebo'nun kiralanması var. Diğer oyuncuları sıfır olarak aldık. Tabii ki borçlar, pandeminin getirmediği gelirler.. Bunların hepsini hesap ettiğimizde her kulübün durumu zor. Ancak ben ve teknik heyetimin yaptığı listede biz, bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz ve çok evvelden bu isimleri veriyoruz. Ya alınıyor ya biz alamıyoruz. Başkalarına scout'luk yapmaktan yorulduk biraz açıkçası. Herkes de gittiği yerde başarılı olsun; ama Galatasaray'ın zaman zaman değişime ihtiyacı var. Ben bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Kimseyi almadan teknik olarak takımdan göndermeyi düşünmüyorum. Ben teknik açıdan bunu söylüyorum; ama isterse Galatasaray yönetimi, Galatasaray'ın menfaatleri için hangisi doğruysa ona karar verip gönderebilirler. Ben kimseyi almadan oyuncularımdan kimseyi çıkmak istemiyorum.
Dört maç cezalı olduğum için pek konuşamadık. Basın toplantısı da yasak. Hafta içi özellikle Galatasaraylıları bilgilendirmek adına beyaz gömlek giyebiliriz. Doğru bilgi alsınlar diye.. Onyekuru'dan İrfan Can'a kadar.. Hatta buradan söyleyeyim, Göksel başkan ile oturup bu konuyu konuşurlarsa sevinirim. Visça da dahil olmak üzere. Ben de kafamda başka bir takım yapmayı planlıyorum açıkçası. Bunu da buradan Galatasaraylılara söylüyorum. İmkan var ve yapmıyor diye bir şey yok. Ben buna şahit oluyorum. Yönetimimizin de elinde gelen daha fazlasını yapacağına inanıyorum.
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