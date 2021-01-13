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İpe Götürdü İpten Aldı
Bu gece bütün duyguları yaşadım. Yapmamam gereken bir hata yaptım. Uzatmalar gerçekten çok farklı geçti benim için. Bitti dediğim anda Luyindama’ya teşekkür ederim tekrar hayata döndürdü bizi. Özellikle de beni hayata döndürdü. Maç berabere bittikten sonra Fatih hocayla konuştum. Ona da çok teşekkür ederim. Güçlü yapısıyla gelip benimle konuştuğunda kendinden çok emindi. "Çıkaracaksın bizi, bu maçın hikayesini sen yazıyorsun" dedi. Bir sorun olmayacak kurtarıp yolumuza devam edeceğiz dedi. Onun güçlü konuşması beni tekrardan diriltti. Gerekeni yaptım çok mutluyum. Mağlubiyete sebep olabilecektim, bir anda film başa sarıldı ve tekrar bir film yazıldı. Penaltıların bir hazırlığı yoktur o an tamamen psikolojiktir. Doğru yeri seçmektir, doğru zamanda gidip doğru şiddette topu yakalayabilmektir. O adımlamayı, o frekansı yakalayabilmektir. Yetenek değildir yani bu, o anki şartlardır. Aynı şekilde Malatya’nın kalecisi de bunu bugün yapabilirdi. Şans ya da o anki etkenler, hissettikleriniz önemli. Maç berabere bittiğinde o duygu yükü biraz daha gitti benden. Penaltılarda Fatih hocayla konuştuktan sonra güçlendim. Hepimiz biliyorduk zaten bu işin bittiğini..
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