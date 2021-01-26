Henry Onyekuru Galatasaray'da

Galatasaray forması ile üçüncü dönemini yaşayacak olan Henry Onyekuru, 5 Haziran 1997 tarihinde Nijerya’nın Onitsha kentinde doğdu. 1,75m boyundaki futbolcu, iki kanatta ve santrfor bölgelerinde forma giyebiliyor.
Henry Chukwuemeka Onyekuru, futbol kariyerine 2010 yılında Aspire Akademisi’nde başladı. 2015 yılında akademiden mezun olan Nijeryalı futbolcu, Belçika’nın KAS Eupen takımına transfer olarak profesyonel futbol kariyerine adım attı.
Belçika 2. Ligi’nde başladığı kariyerinin ilk sezonunda takımının 1. Lig’e yükselmesinde önemli rol oynayan Onyekuru, 2016-17 sezonunda da gösterdiği performansla Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. O sezon çıktığı 38 maçta 23 gol kaydeden Onyekuru, gol krallığı yarışında zirveyi Lukasz Teodorczyk ile paylaştı. Kas Eupen takımında 60 maçta 30 gol ve 11 asistlik performans gösteren Onyekuru, ilk büyük transferini 2017 senesinin yaz ayında İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Everton’a yaptı.
Everton’ın transfer ettiği Nijeryalı futbolcu, tecrübe kazanması için kiralandığı Anderlecht’te geçirdiği sakatlık öncesinde ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 28 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.
Buradaki performansının ardından dikkatleri bi kez daha üstüne çeken Onyekuru, 2018 yazında Galatasarayımıza kiralık olarak transfer oldu. 2018-2019 sezonunda Galatasaray ile çıktığı 44 karşılaşmada 16 gol atıp 6 asist yapan genç futbolcu, 2018-19 sezonunda yaşadığımız şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
2019-20 sezonunun devre arasında tekrar takımımıza katılan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti. Süper Lig 2019-2020 Sezonu’nun 23. haftasında 3-1 kazandığımız Fenerbahçe deplasmanında müthiş bir koşunun ardından rakip kaleciyi geçip topu ağlara bırakan Onyekuru’nun bu golü unutulmaz anlar arasında yer aldı.
Galatasaray’daki kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımı Everton tarafından bonservisi Fransa’nın AS Monaco takımına 13,5 milyon Euro ücret karşılığında verilen Onyekuru, bu sezon Ligue 1’de 4 kez forma şansı buldu ve 1 asist katkısı verdi.
2017 yılı itibarıyla Nijerya Milli Takımını formasını da giymeye başlayan Henry Chukwuemeka Onyekuru, milli formayı 11 kez giydi ve bir kez fileleri sarstı. Kariyerinde Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Belçika Süper Kupa zaferi bulunuyor.
Takımımızda 7 numaralı formayı giyecek olan Henry Chukwuemeka Onyekuru’ya bir kez daha Galatasaray’a hoş geldin der, sarı-kırmızı kariyerinde başarılar dileriz.
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