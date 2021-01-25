Günü Kurtaran Adam

Bugün çok defansif oynayan bir Malatya takımı vardı. Forvet pozisyonundaydım ama Yeni Malatyaspor takımı iyi kapatıp defans yaptı. Fazla alan ve boşluk vermediler. Gol pozisyonunda bir anda boşluğu buldum. Döndüm ve şut çektim. Şanslıydım da. O anda bulduğum boşlukta tercihimi şuttan yana kullandım ve gol oldu.”
“Şanssız bir dönem geçirdim. Çünkü Sivasspor maçının ardından kendimi toparlamıştım. Çıkış yaşıyordum. Ondan sonra gelen koronavirüs, ardından sırt ve bel rahatsızlıkları beni tekrar geriye attı. Şanssız birkaç hafta geçirdim. Tekrardan sahaya döndüm. Kendimi daha iyi hissettim. Bunun üzerine koyacağımı düşünüyorum.”
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