İletişim Dehası

"Gaziantep deplasmanı zor bir deplasman bunu kabul etmek lazım. Her deplasman zor; ancak Gaziantep deplasmanı özellikle hepinizin sıkıntı yaşadığı bir deplasman. Buradan üç puanla ayrılmak, 2-0’dan sonra farklı bir sonucu yakalayabilecek duruma gelmek bizim için sevindirici. Sonuç olarak üç puan hedefleyen bir takımız. İlk yarı muhakkak ki tecrübe çok önemli, buna saygım var ama son aylarda da söylediğim gibi dinamizm, çabukluk ve gençlik en az onun kadar önemli. İlk yarıdaki oyuna baktığımızda böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik. O da doğru düşündüğümüzü bize gösterdi. Daha farklı bir skor olabilir miydi? Evet. Babel ile Kerem ile tekrar Henry ile bulduğumuz pozisyonlarla birlikte olabilirdi. Hedefimiz kazanmaktı. Penaltı kararı doğruydu. Şimdi baktım. Ondan bir sıkıntı yok. Zaten bitmişti maç. Gol yemek istemeyen bir takım olduğumuz için bu bizi sinirlendirdi. Gol yemek istemedik. Ömer’in biraz daha dikkatli olması lazımmış. Ayrıca Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti. Bizim için işler şimdilik iyi gidiyor."
“Onyekuru’yu mecburen oynattık. Oyun bizi o noktaya getirebilir demiştim. Onyekuru’yu hepimiz biliyoruz. Belki Avrupa’da gittiği takımlarda pek sesi çıkmıyor ama bizimle gereğini yapıyor. Bizimle mutlu gibi görünüyor. Daha hazır değil. Her geçen gün daha da hazır olacak. Onun için ısrarım vardı. Geçen sene üç günde Trabzon ve Alanya maçında oynamadı, tarihte ilk defa sakatlık varmışçasına gibi bir kulüp oyuncusunu geri çağırdı. Onyekuru’daki ısrarım çok net ve açık. Şimdiye kadar oyun içerisindeki etkinliğiyle bizim için önemli bir silah olduğunu hep gösterdi. Göstermeye de devam edecek. Daha evvel alınmasındaki ısrarım bundandı. Keşke daha önce alabilseydik ve onu bazı maçlarda oynatabilseydik.”
“Kerem de her maçta daha fazla süre alıyor. Daha da süre alacak. Yarın, öbür gün inşallah Galatasaray’ın önemli oyuncularından bir tanesi olacak. Kolay değil. Geçen sene Erzincan’dayken bu sene Türkiye’de ve Avrupa’da en fazla şampiyon olmuş takımında oynuyor. Bu kolay bir şey değil. Gerek karakterinden gerekse oyundaki etkinliğinden çok memnunum. İnşallah daha iyi olacak. “
"Transfer sezonu bitmeden, 1 Şubat saat 17.00’ye kadar birçok şey olabilir. Olmalı da. Galatasaray gibi davranmalıyız. Benim beklentim bu. Biz Galatasaray olarak şöyle bir prensibimiz var. Herhangi bir oyuncuyu istediğimizde önceliği Galatasaray değilse, zaten dokunmayız. Çünkü bazen para her şey değil. İlişki her şey değil. Önemli olan değerler veya bu değerlerin içindeki itibar, ya da başka bir şey. Galatasaray 1 Şubat 17.00’ye kadar, bazı ihtiyaçlarını veya isteklerini sürdürecektir. Bunu Galatasaray gibi yapalım diyorum. Ona göre davranalım. Bundan mutlu olurum. Çünkü yaptığımız plan ve projede bazı şeylere ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Bugün yapacağımız hamleler, bir-iki oyuncuyu yönetimimiz açıklayabilir inşallah. Bazı fırsat transferleri de olacaktır eğer mümkünse. İrfan ve Vişça’yı söylemiştim zaten. İrfan güncelliğini koruyor. Düzgün duruyor. Onun da bize karşı ne hissettiğini hepimiz ve herkes biliyor. Nasip, uğraşacağız. Hepimiz hangi vefakarlık gerekiyorsa yapmalıyız.Bazen kırılma noktaları vardır. Buradan da koca Galatasaray geri çekilmemelidir. Demin de söyledim. Her şey ilişki ya da para değildir. Başka şeyler de devreye girmelidir. Galatasaray'da karşılıklı istenen bir transferi inşallah gerçekleştirir. Hayırlısıysa olsun."
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