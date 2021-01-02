2 Ocak 2021 Cumartesi

Zeki En İyi 11'de


 Zeki Çelik, L’Equipe tarafından Ligue 1’de 2020 yılının en iyi 11’ine seçildi.

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