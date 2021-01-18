Gelecekten Umutlu

“Bugün bence iki takım da iyi mücadele etti ağır bir zemine rağmen. Özellikle 11’e 11’ken istediğimiz birçok pozisyon da bulmuştuk açıkçası. Tabii ki 11’e 10 oynamak çok kolay değil böyle büyük maçlarda. Yine iyi bir mücadele gösteriyorduk ama kenar ortada uzaklaştıramadığımız bir gol yedik. Sonra bazı riskler aldık tabii ki. Maalesef buradan mağlup ayrıldık. En azından devreye kadar oynayacağımız iki maçı kazanıp devreye en iyi şekilde girmek istiyoruz. Biz Galatasaray gibi oynarsak 5 puanlık farkı çok rahat bir şekilde kapatırız. O özveriyi göstermemiz lazım. 5 puan bizim için çok büyük bir fark değil ama o istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamız gerekiyor önümüzdeki haftalarda.”
Galatasaray, Falcao'dan teklifleri değerlendirmesini istiyor! - Dış transfer için bir yandan kaynak arayıp bir yandan da görüşmelerini sürdüren *Galatasaray*, gidecek oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kı...
1 saat önce
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