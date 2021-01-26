26 Ocak 2021 Salı

Ulubatlı Mesut


Mesut Özil yıpratılmaya başlayınca

Bir PR başladı

Mesut Alman vatandaşlığı olan Türk değil
Türk asıllı Almandır
Kendini doğup büyüdüğü Almanya’ya ait hissettiği için Alman Milli takımı seçmiştir
Ayrıca hem Türk hem Alman vatandaşı değil sadece Alman vatandaşıdır
Almanya biz yetiştiriyoruz onlar Türk milli takımını seçiyor diye futboldan bağımsız çifte vatandaşlık hakkını kaldıralı çok oluyor.
İstediği ülkeyi seçer hiç eleştirmem bende o karar aşamasında %99 Almanya'yı seçerdim
Ben 2 tweet attı diye Ulubatlı Hasan muamelesi yapılmasına karşıyım.

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