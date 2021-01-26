Ulubatlı Mesut

Mesut Özil yıpratılmaya başlayınca
Bir PR başladıMesut Alman vatandaşlığı olan Türk değil
Türk asıllı Almandır
Kendini doğup büyüdüğü Almanya’ya ait hissettiği için Alman Milli takımı seçmiştir
Ayrıca hem Türk hem Alman vatandaşı değil sadece Alman vatandaşıdır
Almanya biz yetiştiriyoruz onlar Türk milli takımını seçiyor diye futboldan bağımsız çifte vatandaşlık hakkını kaldıralı çok oluyor.
Almanya biz yetiştiriyoruz onlar Türk milli takımını seçiyor diye futboldan bağımsız çifte vatandaşlık hakkını kaldıralı çok oluyor.
İstediği ülkeyi seçer hiç eleştirmem bende o karar aşamasında %99 Almanya'yı seçerdim
Ben 2 tweet attı diye Ulubatlı Hasan muamelesi yapılmasına karşıyım.
Ben 2 tweet attı diye Ulubatlı Hasan muamelesi yapılmasına karşıyım.
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