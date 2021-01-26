26 Ocak 2021 Salı

Halil Dervişoğlu Galatasaray'da


 

Satın alma opsiyonu olmadan yapılan kiralık transfere karşı olsam da Terim onay verince ve bu yönetimin çapını düşününce karşı çıkamıyorum ama keşke bari 1,5 yıllık olsaydı. İyi oynarsa bonservis almak zorlaşıyor. Çok yetenekli bir genç. Milli maçlarda izlediğim kadarıyla hücuma çeşitlilik katacak potansiyeli var.

Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 