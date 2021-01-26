Halil Dervişoğlu Galatasaray'da

Satın alma opsiyonu olmadan yapılan kiralık transfere karşı olsam da Terim onay verince ve bu yönetimin çapını düşününce karşı çıkamıyorum ama keşke bari 1,5 yıllık olsaydı. İyi oynarsa bonservis almak zorlaşıyor. Çok yetenekli bir genç. Milli maçlarda izlediğim kadarıyla hücuma çeşitlilik katacak potansiyeli var.
Ligin ilk yarısında, Galatasaray adına en iyi isim - Ligin ilk yarısında, Galatasaray adına en iyisiydi kim derseniz, benim yanıtım Taylan Antalyalı olur. Eminim ki büyük çoğunluk da aynı şeyi söyler. Bekl...
1 saat önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme