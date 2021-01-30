Gaziantepspor 1 - Galatasaray 2

Feghouli sakatlığı sonrası 11'de Emre Kılınç vardı ve Terim Akbaba'dan yine vazgeçmedi. İlk yarı skoru 0-0 da tutan etken elbette Muslera. Onyekuru için bu ligin Bug'ı diyoruz ama bu ligin 10 yıldır bir başka Bug'ı tartışmasız Muslera...
Akbaba'ya cidden özel bir gıcığım yok ama olmuyor. Bu hali ile gol atsa bile takıma zararı daha fazla. Ne tempo ne fizik kalite, ne etkili pas ne de arkadaşlarına alan açma yok. Takımı sahada resmen 10 kişi oynatıyor.
Twitter'da devre arası ''Terim değişiklik için umarım dakika 70'i beklemez, 45'te Onyekuru ve Kerem gibi hızlı topçu şart '' yazdım ve 45'te girip maçın kilidini çözdüler.
Ömer ve Etobo değişikliği sahaya dinamizm getirdi. Muslera ve Onyekuru ile lige başlasak şu an lider Galatasaraydı.
Yeni transferler ile çok daha güçlü bir oyun geliyor,bekleyip görelim.
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