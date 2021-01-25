25 Ocak 2021 Pazartesi

Mesut Rüyası


FB'nin Mesut transferi sonrası Endonezya ve benzeri Müslüman ülkelerde bu konu üzerinden ticari kazanç elde edeceğini söyleyenler neye dayanıyor çıksın açıklasın. Bırak o ülkeleri İspanya ve İngiltere'de sokağa çık 100 kişiye sor 95'i Mesut'un Türk asıllı Müslüman olduğunu bilmez

Onu Türkiye ve Almanya dışında her ülkede Alman olarak tanıyorlar. Real Madrid ile kariyer zirvesinde iken belki Real Madrid futbolcusu olduğu için söylenenin bir karşılığı vardı ama şimdi olduğunu düşünmüyorum. Bunu proje olarak sunmak,suya yazı yazmaktır.Aksini savunan söylesin

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