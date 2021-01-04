Galatasaray 0 - Antalyaspor 0

Rakibin bir hafta önce 6-0 yenilmesi hiç işimize gelmedi tabii ki. 1-0 yenilmesini tercih ederdim. Ersun Yanal 11 kişi ile otobüs çekmek denilen defansı yaptı. Feghouli olmayınca yaratıcılık çok düştü. Saracchi ve Linnes iyi niyetli ama gol asist katkısı gelmez ise sıkıntı yaşanıyor.
Belhanda dışında şutu düşünen yok gibi. Bu kadar kapanan takıma ya şut atacaksın ya da kanattan iyi pasla içeriyi besleyeceksin. Donk ne görev verilse elinden geleni yapıyor,onu eleştirmem açıkcası.
Duran toptan gol bulma oranımız neredeyse yok gibi. Böyle maçlarda korner veya serbest vuruştan gol çıkarmak önem kazanıyor elbette.
Lig elbette uzun bir yarış ama Galatasaray evinde 17 de 16 yapardı çok anlamsız puanlar bırakıyoruz en az 4-5 ekstra deplasman galibiyeti gerek.
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