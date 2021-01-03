3 Ocak 2021 Pazar

Hagi'nin Büyük Yanlışı


 

Hagi, Galatasaray teknik direktörüyken bir yaptığı ile tarihe tersten geçti. 5-1 kazandığımız GS-FB maçında Necati-Ribery'yi oyundan almasa 8-9 olacak maçtı. 6-0'lık maçın hesabını kapatma fırsatı varken yapmadı. Maçı izleyen ve hatırlayanlar bilir,büyük fırsatı kaçırmıştık.

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