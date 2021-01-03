Hagi'nin Büyük Yanlışı

Hagi, Galatasaray teknik direktörüyken bir yaptığı ile tarihe tersten geçti. 5-1 kazandığımız GS-FB maçında Necati-Ribery'yi oyundan almasa 8-9 olacak maçtı. 6-0'lık maçın hesabını kapatma fırsatı varken yapmadı. Maçı izleyen ve hatırlayanlar bilir,büyük fırsatı kaçırmıştık.
Plan yoktu kimse diyemez, kilidi aşamadık sadece - Linnes'in yorumu doğru da, bir noktada katılmadım. Final paslarında haklı olsa da, çoğu ortada sorun bulmadım. Forvetin doğru koşu atmaması sorun oldu. ...
8 saat önce
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