Luyindama Takası

Baştan beri bu transfere inanmıyorum ancak İrfan Can ile ilgili Luyindama isminin sürekli takas için gündeme gelmesi yanlış. Yakın zamanda yazdım bu ligin en iyi 2. stoperi Luyindama... En iyi de Marcao zaten. Adamı 2 leğen 20 mandal konumuna sokmak büyük yanlış.
Sen rakipten en iyi futbolcusunu istersen o da en iyi oyuncun Marcao'ya talip olur. Marcao ve Luyindama'nın bazı maçlarda hata yapması onların bu ligin en iyi iki stoperi olduğu gerçeğini değiştirmez. Hiç hata yapmayan futbolcu mu var?
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