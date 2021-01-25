Deplasmanda İyi Sonuç

Çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Zor bir deplasman, zor saha şartlarında zor bir rakibe karşı oynuyorsunuz. İlk yarının son maçıydı bu. İlk yarının son maçından da 3 puan almak, ilk yarıyı 3 puanla kapatmak istiyorduk. Güzel bir deplasmanda alınan 3 puan oldu. Tabii ki hatalarımız var bunlardan ders çıkarmamız ve tekrarlamamamız gerekiyor. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonlarla oyunu 2-0 getirebilir, maçı daha erken bitirebilirdik. Son dakikalara bırakmayabilirdik. Rakibimizin aklımda kalan herhangi bir ciddi bir hücumu veya atağı yok. Takım anlamında ve defansif anlamda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarının son maçında 3 puan almak istiyorduk hedefimize ulaştığımız için mutluyum.”
“Muslera hem oyuncu, hem kaleci olarak hem de karakter olarak çok çok önemli. Bugün bir kere daha ne kadar önemli oyuncu olduğunu gösterdi. Zaten kariyerine baktığımızda özellikle Galatasaray kariyeri başarılarla dolu. Galatasaray’da 5 şampiyonluk yaşamış birinden bahsediyoruz. Bizim için kilit rollerin en başında gelen isimlerden bir tanesi. Tekrardan bizimle beraber, tekrardan yanımızda… Onun yanımızda olması bize ekstradan bir güç veriyor hem karakter olarak hem de oyuncu olarak. Bu kadar iyi bir oyuncunun yanımızda olması bizi aşırı mutlu ediyor.”
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