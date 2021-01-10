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Lider Ruhlu Marcao
Maça iyi başlayan bir Galatasaray vardı. Defans hattında bir tehdit yaşadık ancak sonrasında oyun içinde büyüdük. Daha iyi işler yaptık. Savunma yapıyorsanız sadece bizim performansımız değil, takımın performansı önemli. İyi savunma ve iyi hücum yaptık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Bugün güzel bir galibiyet oldu. Gösterdikleri mücadele ve ruhtan dolayı tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde bir kupa maçımız var. Tek maç oynayacağız. Bu maçı en iyi şekilde geçip bir üst tura çıkmak istiyoruz. Başta Fatih hocam, yardımcıları, diğer arkadaşlarımın bana verdiği destekle her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Sonuçta bireysel olarak başarılı oluyorsanız, arkanızda iyi bir takımın olması gerekiyor. Takım olarak beraber mücadele, beraber koşma, beraber fedakarlık gibi şeylerde daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Bu tip şeyler olunca da benim performansıma otomatik olarak yansıyor.
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