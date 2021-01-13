Tur Galatasaray'ın

Fatih Öztürk - Martin Linnes, Marcao, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi - Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Younes Belhanda - Emre Kılınç, Ryan Babel ve Mbaye Diagne ilk onbiriyle başladı. İki takım adına oldukça kısır geçen mücadelenin ilk yarısında Galatasaray adına tek pozisyon Emre Akbaba'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda zoru başararak üstten farklı şekilde dışarıya vurduğu pozisyon olurken, takımımız devrede 3 şut girişiminde yalnızca 1 kez isabet bulabildi. Bunun yanı sıra kalesinde de pozisyon vermeyen takımımız özellikle rakip savunmayı açma konusunda tıpkı Antalyaspor karşısında olduğu gibi sorunlar yaşadı.
Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray adına değişen bir senaryo olmadı. Zaman zaman rakip kalede ceza sahası dışından şut tehdidi yaratan takımımız, ceza sahasına yaptığı bek bindirmelerinde içeriye çevirdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Ev sahibi ekip takım olarak topun arkasına geçtiği ve kontratak kovaladığı ikinci 45 dakikada herhangi bir tehlikeli pozisyon bulamazken, Galatasaray her ne kadar ilk yarıya oranla rakip kaleye daha fazla şut girişiminde bulunsa da "bu nasıl kaçar?" diyeceğimiz herhangi bir gol pozisyonuna giremedi. Golsüz eşitlikle tamamlanan 90 dakika sonrasında mücadele uzatmaya gitti.
Uzatma devrelerinde tıpkı 90 dakika gibi rakip kalede pozisyon üretemeyen Galatasaray, savunmadan pasla çıkmak istediği bir pozisyonda Etebo'nun yaptığı top kaybı sonrasında Umut Bulut'un yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci hatasıyla birlikte kalesinde golü gördü. Bu dakikadan sonra tabir-i caizse ceza sahasına kapanan Yeni Malatyaspor karşısında Galatasaray tüm hatlarıyla yüklenmeye başladı. Uzatmanın ikinci bölümünde Diagne'nin ön alandaki presi sonrasında Kerem'in kazandığı topta genç oyuncu pasını çıkarttı ancak Emre Kılınç müsait pozisyonda gelişine vurmak isterken zemine takılarak düştü ve %100'lük bir fırsatı kullanamadı. Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Kerem ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak Malatyaspor kalecisi Ertaç başarılıydı. Uzatma dakikalarında son anlarda Ömer Bayram kullandığı serbest vuruşta arka direğe nefis bir orta gönderirken, Christian Luyindama iki oyuncunun üzerinden kafayı vurarak skora eşitliği getirdi. Golün ardından mücadelede başka bir pozisyon olmadı ve 120 dakika sonunda kazanan penaltılarla belirlendi.
Galatasaray'da penaltı atışlarında topun başına geçen 8 isimden 7'si topu ağlarla buluştururken, Kerem Aktürkoğlu penaltı atışından yararlanamadı. Yeni Malatyaspor adına Mustafa Eskiellaç ve Jedmir penaltı vuruşunda Fatih Öztürk'ü geçemedi ve takımımız adını kupada son 8 takım arasına yazdırdı!
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