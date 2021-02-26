Artık Onun Zamanı

Feghouli'nin sakat olduğu dönemde Galatasaray puan kaybı yaşamadan müthiş bir seri yakaladı. Onun saha içinde hem oyun aklına hem de kreatif yapısına ihtiyaç var. Kaldı 15 maç. Umarım bir daha sakatlık sıkıntısı yaşamadan sezon sonuna kadar verimli kullanırız. Bazen sağ açıkta bazen sağ içte takıma çok fazla katkı vereceği maçlar olur diye düşünüyorum. Etobo-Fernandes-Taylan-Emre-Arda-Belhanda ile orta saha alternatifli bir yapıya dönüşse de arada bu bölgede değerlendirilir.
Üç aylar topçusu lakabının hakkını vermesi gereken döneme girdik. Hayırlısı bakalım.
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